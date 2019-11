Championnat Régional de Futsal du Sport Adapté : Chalon S/S intraitable à domicile !

10 équipes présentes participent aux qualifications pour les Championnats de France. Découvrez les classements, les extraits des discours et le photoreportage info-chalon.com

Samedi, à partir de 10 heures, à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône, se déroulait le championnat Régional de futsal du Sport adapté, qualificatif pour les championnats de France qui se dérouleront à Caen à la fin du mois de janvier 2020.

Un événement mis en place par Hervé Carlet, Président Chalon Sport Adapté en partenariat avec l’académie du foot et leurs équipes, la ligue Bourgogne Franche-Comté Sport Adapté, la Ville de Chalon et les partenaires institutionnels du sport adapté l’ACEF, la CASDEN et la Banque Populaire, qui ont contribué à la réussite de cet animation footballistique.

Sur place, ce sont 10 équipes venues de Saône et Loire et des départements voisins ; Giromagny (Territoire de Belfort), Vesoul (70), Lons-le-Saulnier et Dole (39)… qui ont participé aux phases éliminatoires. Répertoriées en deux poules de catégorie différente ‘ABC’ (4) et ‘BCD’ (6), les clubs se sont affrontés lors de parties acharnées, afin de participer aux phases finales.

Les rencontres se sont déroulées en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Karine Plissonnier, Vice-présidente déléguée, Philippe Finas, Adjoint aux Sports, Pierre Carlot, Délégué aux sports, Dominique Rougeron, déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, Jean Pierre Martin, Président de la Ligue BFCSA, Michèle Dereims, Présidente de l’académie du foot, Michèle Desvignes, Vice Présidente de la ligue de Bourgogne Franche-Comté Sport Adapté, Christine Lemoigne, Médecin, licencié à chalon Sport Adapté, Camille Aptel , salariée de la ligue BFCSA, Florent Cote de l’Académie du Foot…

A 17 heures en présence des nombreuses autorités locales se déroulait la cérémonie des récompenses.

Extraits des discours :

Michèle Desvignes : « Nous la Ligue, nous sommes très contents que Chalon Sport Adapté et l’Académie du Foot organisent ensemble le régional de futsall, ici à Chalon, Ville Européenne du Sport, cela nous a comblé. Je tiens aussi à remercier particulièrement toutes les équipes très chaleureusement ainsi que les éducateurs qui s’impliquent pour que tous les sportifs participent à ces championnats et le jeune arbitre, qui pour la première fois arbitrait des séniors en futsall. Merci à tous pour cette très belle journée ! ».

Hervé Carlet : « Je remercie la Ville de Chalon et tous les élus qui la représente ici, le Grand Chalon, ce jeune arbitre, les techniciens du district de Saône-et-Loire de football, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de football et sa Vice-présidente qui est ici, Patricia Beaurenaud, toutes les équipes car tout s’est vraiment bien passé. Je remercie nos partenaires institutionnels que sont l’ACEF, le CASDEN et la Banque Populaire qui nous aident et nous subventionnent et bien sûr l’Académie du Foot car nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années notamment avec Florent et avoir ce titre aujourd’hui et bien c’est grâce à eux. Pour terminer je remercie tous les organisateurs, Loïc, Georges, David, Camille et tous les bénévoles, vous avez tous contribué à la réussite de cet événement ! ».

Gilles Platret : « C’est normal que la Ville de Chalon apporte des moyens matériels à votre disposition ! Je sais que pour un certain nombre d’équipes, c’était un peu une contrainte parce qu’elles s’entrainent d’habitude à l’extérieur et qu’il fallait intégrer le fait que cette compétition se déroule en salle, sur un parquet, ce qui n’est pas forcément très simple et en même temps un défi mais qui je pense a été relevé. On a vraiment été très heureux de vous accueillir, vous qui venez de clubs et de villes de notre grande Région Bourgogne Franche-Comté et je vois qu’il n’y a pas mal de franc-comtois ici. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content que Chalon ait gagné la finale mais je suis surtout content que tout le monde ait pu se retrouver ici dans cette ville car on a un vrai travail à faire. C’est qu’avec l’Académie d’un côté et le Comité Départemental du Sport Adapté de l’autre, il y a ici des gens qui ont vraiment nourri une vocation d’accueillir tous les publics pour permettre toutes les pratiques sportives et cela est un enjeu énorme. Si on veut vivre en société, il faut que tout le monde puisse pratiquer de tout dans des conditions adaptées mais avec les moyens qui soient à la hauteur. D’ailleurs je l’annonce puisque l’on en a parlé tout à l’heure, que la ville de Chalon s’étant qualifiée pour les France qui se dérouleront dans la banlieue de Caen à la fin du mois de janvier, on va régler les problèmes financiers et l’équipe de Chalon sera bien présente à ce rendez-vous, puisque c’est aussi un accomplissement de tout ce qui a été fait. Que vive le sport ! ».

Retour sur la finale

Compte rendu: Giromagny 0 Chalon 2

Si les chalonnais ne partent pas favoris, ils vont assoir leur succès sur une première action personnelle de Jacobs qui se joue de deux défenseurs pour placer une frappe mi-volée qui voit le ballon aller se loger dans le petit filet du goal visiteur 2’ (Chalon 1 Giromagny 0). Si les locaux tentent de réagir le goal chalonnais va effectuer deux arrêts décisifs notamment lors d’un face à face avec l’avant centre visiteur. La victoire chalonnaise se dessine à la 7’ minutes, lorsque le corner tiré par Jacobs trouve au deuxième poteau Gandillon, qui d’une reprise de volée superbe place le ballon dans la lucarne du goal visiteur (Chalon 2 Giromagny 0). Chalon va ensuite gérer son match et remporter une victoire méritée.

Clin d’œil sur la table de marque :

L’équipe de Giromagny 2

Lons-le-Saulnier 2

Le Breuil

Vesoul

Lons-le-Saulnier

Dole

Chalon

Giromagny 1

Classement Final poule ABC

1er Agora 1 (Lons-le-Saulnier)

2ème ASAL (Dole)

3ème Agora 2 (Lons-le-Saulnier)

4ème Le Breuil 2

Classement final poule BCD

1er Chalon Sport Adapté

2ème ASCIMEG 1 (Giromagny)

3ème Vesoul CD70

4ème Le Breuil 1

5ème CDSA Vesoul 2

6ème 2ème ASCIMEG 2 (Giromagny)

