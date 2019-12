Retour sur la journée Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM de Chalon-sur-Saône

Hier, le Pôle formation UIMM, situé dans le quartier Saint-Cosme, organisait une journée Portes Ouvertes. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi, à partir de 14 heures, le Pôle formation de l'Union des industries et métiers de la métallurgie nationale (UIMM) Bourgogne, situé dans le quartier Saint-Cosme, organisait une journée Portes Ouvertes.



Le Pôle formation UIMM de Chalon-sur-Saône accueille chaque année une 100aine de jeunes en apprentissage industriel (plus de 360 entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire), leur proposant des formations gratuites qui intègrent les nouvelles technologies de l’industrie 4.0, comme le soudage robotisé, l’impression 3D métal, etc.



Les parcours de formation intègrent les innovations technologiques pour des métiers dits «en tension» (usineur et chaudronnier, notamment), des métiers industriels qui restent trop souvent peu attractifs et les entreprises rencontrent d’importantes difficultés pour trouver des candidats, malgré plus de 88 % de réussite aux examens.



Le Pôle Chalonnais de l'UIMM intègre les techniques et les procédés les plus innovants comme le soudage embarqué sur robot, soudage polyéthylène (PE), soudage par friction malaxage, le soudage virtuel et les technologies additives comme l’impression métal 3D. C'est aussi un espace de production type usine du futur intégrant les éléments d'îlots de production connectés, de robotique, de réalité virtuelle, de réalité augmentée sera créé dans le centre. Une salle comprenant (scanner 3D, imprimante 3D polymère, découpe laser, …) complète les outils pédagogiques duPôle.



Ces installations sont mises à la disposition des entreprises via des collaborations avec TRIHOM, l’IUT du Creusot et l’ENSAM. Il est également prévu d’associer les services et les ressources de la future Cité du Numérique au Pôle d’Excellence, afin de fournir aux entreprises locales et régionales de nouveaux outils de développement et d’innovations.



Une vraie chance pour le Grand Chalon, labellisé «Territoire d’industrie»!



De plus, le pôle propose également des solutions d'hébergement pendant toute la période d'apprentissage.



Le Pôle formation UIMM Bourgogne lance la Prépa Apprentissage Industrie (PAI), avec pour objectif de former 5500 jeunes.



Tu as moins de 30 ans et tu cherches ta voie?



Nouveau dispositif, la PAI permet à des jeunes en recherche d'orientation professionnelle de découvrir les métiers de l'industrie et d'être aidés dans la construction de leur projet professionnel. L'objectif de cette Prépa Apprentissage est d'aboutir à la signature d'un contrat d'apprentissage dans l'industrie à l'issue de 2 parcours:



— Le DEFI (Découverte Formation Industrie) qui permet de découvrir les différents métiers industriels proposés par le Pôle formation. Ce module est composé de 6 semaines de formation, soit 200 heures, suivies de 2 semaines de stage en entreprise.

Durant ces 6 semaines, le jeune découvre les différents métiers tels que l'usinage, la maintenance industrielle, la chaudronnerie.... Il sera accompagné dans la définition de son choix professionnel.



— L'Objectif Contrat qui s'adresse aux personnes ayant fait un choix de métier et souhaitant signer un contrat d'apprentissage.

Ce second module, c'est 4 semaines de formation, soit 150 heures, suivies de 3 semaines de stage pour approfondir vos connaissances sur le métier. Le jeune est accompagné dans la valorisation de ses compétences.



Public concerné: personnes de 16 à 30 ans, sans emploi, sans formation et de niveau CAP ou BAC non validé.



Les prochaines journées Portes Ouvertes auront lieu les samedis 25 janvier et 14 mars 2020, de 9 heures à 16 heures 30.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati