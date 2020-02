Inauguration en grande pompe de la 35ème édition du Salon des Voyages

Vendredi après-midi, au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, était inauguré la 35ème édition du Salon des Voyages. Un événement organisé par le Groupe Pierre Girardot. Plus de détails avec Info Chalon.

Rendez-vous incontournable au cœur de l'hiver pour préparer vos prochaines vacances, le Salon des Voyages était inauguré en grande pompe, à 12 heures 30, au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.



Il s'agit de la 35ème édition de cet événement organisé par le Groupe Pierre Girardot.



Mardi, une soirée avait été organisée, l'occasion de présenter un autocar Girardot spécialement conçu pour l'événement et de diffuser un film réalisé pour le centenaire du groupe.



Une soirée a réuni 3000 invités.



Marie-Jeanne Girardot et ses 3 fils, Pascal,Philippe et Christophe sont tour à tour revenus devant de nombreux invités et salariés du groupe sur cette soirée.



Une représentante de Handicap International, ONG internationale parrainée par le groupe, a également pris la parole.



Créateur d'émotions depuis 100 ans

Le Groupe Pierre Girardot, c'est l'histoire d'une famille de passionnés depuis 4 générations!



De nos jours, c'est 270 salariés, 200 véhicules, 11 agences dans 11 villes de Bourgogne Franche-Comté et 4 sociétés (Voyages Girardot Organisation, Autocars Girardot, Sélectour Voyages Girardot et Visiotrain), avec des retombées économiques pour le Chalonnais et la région.



«Plus de 50 000 voyageurs par an nous font confiance», nous indique le service de communication du groupe.



Un chiffre en constante progression.



Pourquoi venir au Salon des Voyages?

Du 17 au 19 janvier, 20 experts du voyage à votre écoute, 100 professionnels mobilisés pour l'organisation de cet événement et plus de 75 exposants présentent leurs destinations sur 3000m2. Notons que 2 grands espaces dédiés pour réserver ses prochaines vacances.



Nouveau, cette année, 1 espace Croisières!



Parmi les croisiériste présents, citons, pêle-mêle, Grand Espaces, Costa Croisières, Croisières d'Exception, CroisiEurope, Hurtigruten, MSC Croisières et Ponant.



43 conférences auront lieu ainsi que des animations par les spécialistes de chaque pays. Après chaque conférence, vous pouvez les retrouver sur leur stand ou sur les 2 espaces de réservation.



Et, pour la 6ème année, de nombreuses conférences seront également proposées par Chantal Paulat de l'émission «Des Racines et Des Ailes», sur France 3. Cette guide-conférencière, engagée sur les actions de l'UNESCO,partagera sa passion du voyage avec le public.



D'après les organisateurs, entre 6000 et 8000 visiteurs sont attendus durant ces 3 jours.



Programme détaillé disponible sur www.salondesvoyages.com

Où? Quand?



Parc des Expositions

1, Rue d'Amsterdam

71100 Chalon-sur-Saône

Aujourd'hui, jusqu'à 19 heures et demain, de 10 heures à 18 heures.

Tarif : Entrée gratuite pour tous les visiteurs.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati