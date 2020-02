Le Pôle formation UIMM ouvre ses portes ce samedi 25 janvier à Chalon sur Saône et Dijon

Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 ouvre ses portes samedi 25 janvier de 9h à 16h30 à Chalon-sur- Saône (Maison des Entreprises, 75 grande rue Saint Cosme) et à Dijon (Maison des Entreprises, 6 allée André Bourland).

A l’occasion de cette journée, collégiens, lycéens et parents pourront découvrir les opportunités de carrières et de formation en alternance dans l’industrie.

De BAC à BAC+5 le pôle formation UIMM propose des diplômes pour se former à des métiers variés recherchés par les entreprises dans les domaines suivants : Robotique, Maintenance, Electrotechnique, Productique, Chaudronnerie, Conception, Fabrication additive, Contrôle, Management, Commerce...

Le public pourra également visiter les ateliers, découvrir les équipements et échanger avec les formateurs et les apprentis.

Les ateliers ouverts au public

• A Chalon/Saône (Maison des Entreprises, 75 grande rue Saint Cosme) :

> l’atelier Maintenance Industrielle

> l’atelier Productique/Usinage

> Démonstrations de soudage virtuel – Pièces de chaudronnerie

> Visite du Mini fablab sur la fabrication additive – Démonstrations avec les imprimantes 3D > Jeu de réalité virtuelle

• A Dijon (Maison des Entreprises, 6 allée André Bourland) :

> l’atelier Maintenance – Automatisme – Conduite de ligne

> l’atelier IFTI (Ilot de Formations Techniques Individualisées)

> l’atelier Productique/Usinage

> le Pôle d’Excellence en Robotique et Vision Industrielle équipé de robots des marques FANUC – ABB – KUKA – STAUBLI – MITSUBISHI dont 2 robots collaboratifs

Les formations proposées en apprentissage et contrat de professionnalisation

Les BAC et formations – Niveau V – IV

> BAC PRO TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) – Chalon/Saône et Montbard

> BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels) - Chalon/Saône – Dijon et Montbard

> BAC PRO TU (Technicien d'Usinage) – Chalon/Saône et Paray-le-Monial

> CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) dans les domaines de la Chaudronnerie – Productique – Maintenance industrielle

Les BTS – Niveau III

> BTS CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) - Chalon/Saône (certains cours se déroulent au Lycée Blum – Le Creusot)

> BTS CPRP (Conception des Processus de Réalisation de Produits) - Chalon/Saône et Dijon

> BTS MS (Maintenance des Systèmes) – Chalon/Saône et Dijon

> BTS ET (Electrotechnique) - Dijon

> BTS TC (Technico-Commercial) - Chalon/Saône

> BTS ATI (Assistance Technique d'Ingénieur) - Année paire à Dijon – Année impaire à Chalon/Saône (certains cours se déroulent au Lycée Niepce – Chalon/Saône)

> BTS CPI – Conception de Produits Industriels – Chalon/Saône, Dijon et Paray-le-Monial

> BTS CRSA – Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques - Chalon/Saône

Les Licences Pro / MASTER / DUT – Niveau II & I

> Licence Robotique – Pôle d’Excellence en Robotique et Vision Industrielle à Dijon. Certains cours se déroulent à l’IUT Le Creusot

> Licence Conception 3D - IUT Dijon

> Licence Mécatronique – IUT Le Creusot

> Licence CNDMS (Contrôle Non Destructif des Matériaux et des Structures) - IUT Chalon/Saône

> Licence MTC (Manager Technico-Commercial) – ESPE Mâcon

> Licence MIB (Manager of International Business) - ESPE Mâcon

> Licence INCF (Ingénierie Numérique en Conception et Fabrication) - IUT Le Creusot

> Licence CIA (Conception et Industrialisation Aéronautique) - IUT Le Creusot

> Licence MACOM (Management des Activités Commerciales) - ESPE Mâcon

> MASTER PC2M (Procédés, Contrôles Matériaux Métalliques) - IUT Dijon

> DUT Génie Mécanique et Productique 2ème année - IUT Le Creusot

> Bachelor Maintenance Avancée

> Bachelor Manager d’Activité (IFAG – Antenne de Chalon/Saône)

Les diplômes professionnels

> Mention Complémentaire en Soudage

> Titre Professionnel Technicien supérieur en Maintenance Industrielle

> Titre Professionnel Technicien supérieur en Gestion de Production Industrielle

Contact presse : Aubertin Florence / [email protected] / 03 85 42 18 39



Nouveautés

> Licence Conception 3D et Fabrication Additive – IUT Chalon & IUT Dijon/Auxerre

> Ingénieur en Robotique spécialité Cobotique – ESIREM Dijon

> Prépa Apprentissage Industrie - site de Chalon/Saône



Le dispositif Prépa Apprentissage Industrie permet à des jeunes en recherche d’orientation professionnelle de découvrir les métiers de l’industrie et d’être aidés dans la construction de leur projet professionnel en vue de signer un contrat d’apprentissage. www.prepa-apprentissage-industrie.com.

Le recrutement > Inscriptions sur dossier

Les pré-inscriptions s’effectuent en ligne > https://candidature-salon-cfai-21-71.hub3e.com

Nos conseillers alternance sont chargés de la sélection et de la validation des candidatures. Ils accompagnent les futurs alternants dans leur recherche d’entreprise.

Contacts :

Maxime SWIETLICKI – Tél. 03 85 42 18 38 / 06 31 50 36 96

Sandhya GAUTIER - Tel. 03.80.78.75.75

A propos du Pôle formation de l’UIMM Bourgogne 21-71

L’offre du pôle formation regroupe la formation professionnelle pour les salariés et les demandeurs d’emploi et la formation en

alternance (La formation initiale en apprentissage/ La formation en contrat de professionnalisation).

Le Pôle formation de l’UIMM – Bourgogne 21 71 sur ses sites de Chalon-sur-Saône et Dijon, c’est :

381 apprentis (BAC, BTS)

155 alternants (Licence, Master, CQPM en contrat de professionnalisation)

2000 salariés en formation professionnelle

+ de 900 entreprises clientes

Dans les domaines suivants :

Robotique – Cobotique et Vision industrielle

Maintenance – Automatisme - Conduite de ligne

Electrotechnique – Mécanique – Hydraulique – Pneumatique

Technologies additives – Environnement numérique et IA

Technologies de soudage – Chaudronnerie

Productique – Usinage

Conception Industrielle

Performance Industrielle

Management - Commerce

Sécurité – Environnement