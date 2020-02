MUNICIPALES - Les élections dopent les locations de locaux inoccupés à Chalon sur Saône

Les jours se suivent et se ressemblent à Chalon sur Saône avec l'annonce ce vendredi de deux nouvelles permanences électorales.

On entre dans le vif du sujet, et les permanences électorales se multiplient alors qu'on est encore loin d'avoir fait le tour de l'ensemble des équipes en lice pour les élections municipales. A ce stade, le premier à avoir dégainé, est Alain Rousselot-Pailley, candidat LREM de la liste Ensemble Chalon rue aux Fèvres, et dont les locaux ont reçu une drôle de visite ce vendredi (plus d'infos plus tard sur info-chalon.com). Le second à s'être installé est Mourad Laouès avec la liste Bien Vivre à Chalon, rue Général Leclerc. Isabelle Dechaume et la liste Chaque Jour à Chalon ont choisi la rue de la Citadelle pour leur permanence. Ce vendredi, ce sont deux nouvelles permanences qui ont été annoncées. Gilles Platret pour "En avant Chalon" inaugure son local de campagne situé Place du Général de Gaulle ce samedi. Enfin, c'est Nathalie Leblanc pour Cultivons Chalon qui s'installe rue de Belfort. Autant de locaux commerciaux inoccupés ces derniers mois qui vont retrouver un dynamisme pendant quelques semaines. Et toutes les listes ne se sont pas encore exprimées en terme d'ambition.

Laurent Guillaumé