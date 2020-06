ÉTÉ 2020 - Fonctionnement des accueils de loisirs de Chalon sur Saône

Cet été, les accueils de loisirs chalonnais proposeront aux enfants différentes activités, en fonction de leur âge et en respectant les mesures strictes d’hygiène spécifiques à la crise sanitaire. Les inscriptions sont ouvertes dès ce lundi 22 juin.

Accueil de loisirs 3/11 ans

Accueil de loisirs Rives de Saône

65 rue de Strasbourg - 06 72 14 50 42 - du lundi 6 juillet au vendredi 28 août

Accueil de loisirs Anne-Frank

21 bis rue Jules-Ferry - 06 67 58 59 75 - du lundi 6 juillet au lundi 31 août

Accueil de loisirs École maternelle de l'Est

20 rue de la Motte - 06 70 39 95 00 - du lundi 6 juillet au vendredi 28 août

Inscriptions

Inscription à la demi-journée (9h/12h et 14h/17h) ou en journée complète, avec ou sans repas (9h/17h). Garderie (inscription obligatoire) : possibilité d’arrivée et de départ échelonnés de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Activités 3/5 ans

Jeux musicaux, arts éphémères, chapeau mexicain, création de carte à gratter, parcours du sportif, fresque, jeux d’eau, ateliers de construction, décoration murale, sculpture en matériaux recyclés, fabrication de marionnettes, chant, loto des animaux, peinture avec les mains, sable magique, courses de relais, jeux d’adresse, masque africain, fabrication d’empreinte, attrape rêve, popcorn multicolore, réveil sportif…

Activités 6/11 ans

Land’art, jeux de société, trompe l’œil, jardin botanique, atelier pâtisserie, imagine la suite du dessin, origami, jeux musicaux, jeu du « troc patate », peindre à la manière de Banksy, atelier dessin, bracelet brésilien, sculpture en matériaux recyclés, activité ombre et lumière, construction en 3D, cabane à oiseaux, bataille navale, création d’un mikado, porte clef en plastique fou, jeu du parachute, parcours sportifs…

Accueil de loisirs 11/17 ans

Pôle Jeunesse

26 rue de la Paix - 03 85 42 76 66 - du lundi 6 juillet au lundi 31 août

Inscriptions

Inscription à la demi-journée (9h/12h et/ou 14h/17h).

Un temps « pique-nique » est proposé chaque jour de 12h à 14h pour les jeunes inscrits le matin et l’après-midi. Les jeunes sont pris en charge par un animateur. Le repas n’est pas fourni, les jeunes doivent venir avec un repas tiré du sac. Le port d’un masque de protection pourra être demandé pour la pratique de certaines activités.

Activités

Jeux de société, karaoké, jeux vidéo, babyfoot, pétanque, activités manuelles, p’tit dèj, poker, vidéo crêpes, théâtre d’improvisation, initiation au jonglage, just dance, jeu de rôle « le loup garou », création de bijoux, jeux d’eau, géocaching, création boule de bain et baume à lèvres, fusée à eau, atelier culinaire…

Modalités pratiques

Qui peut s’inscrire ?

- Les enfants Chalonnais âgés de 3 à 17 ans,

- les enfants non Chalonnais dont les parents paient soit une taxe d'habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon-sur-Saône,

- les enfants non chalonnais dont l'un des grands parents réside à Chalon.

Deux possibilités pour les enfants âgés de 11 ans

L’enfant peut fréquenter soit à l’accueil de loisirs enfance soit à l’accueil de loisirs Jeunesse.

Comment s’inscrire ?

Inscriptions à partir du lundi 22 juin au Pôle Jeunesse et dans toutes les Maisons de quartier :

du lundi au jeudi : 9h/12h – 13h30/18h

le vendredi : 9h/12h – 13h30/17h 30

Inscription également sur rendez-vous à la Direction de la Vie Scolaire (03 85 90 51 40).

L’inscription en ligne est également possible à partir du lundi 22 juin (9h) sur le Portail Famille via le site de la Ville : www.chalon.fr. S

La date limite d’inscription aux accueils de loisirs est arrêtée chaque jeudi pour la semaine suivante.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ DE L’ENFANT :

Les parents seront invités à prendre la température de leur(s) enfant (s) avant le départ pour l’accueil. Si l’enfant présente de la fièvre, température supérieure à 38°C lors du contrôle à son arrivée, il ne pourra pas être accueilli. Si l’enfant présente un des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires...) pendant le temps d’accueil, il sera isolé dans un lieu réservé à cet effet avec un professionnel. Ses parents/responsables légaux seront appelés pour qu'ils viennent le chercher. Le retour de l'enfant à l'accueil de loisirs se fera sur présentation d'un certificat médical.

Un enfant malade ne peut pas être accueilli. Un médicament ne peut être donné sans ordonnance. Surveillez régulièrement la tête de votre/vos enfant(s) (poux), un enfant non traité ne pourra pas être accueilli.