KPMG Academy : Parce que la formation mérite l’excellence

KPMG Academy Bourgogne Franche Comté sise 32 Quai Saint Cosme à Chalon sur Saône, organisait mardi matin une formation ‘cerkle Actualité Sociale et pratique de la paie’ animée par Sandie Jumas Manager en droit social.

Sur place, une dizaine de personnes venant de diverses entreprises de différents secteurs d’activités, essentiellement du Département sont venues se perfectionner lors de ce 1er stage de la saison (4 au cours de l’année) sur le thème de l’Actualité du trimestre et thème technique : ‘La formation professionnelle et l’apprentissage depuis la loi Avenir’.

Jean Yves Goin, dirigeant de la société GEGA électronique de Montceau-les-Mines confiait à info-chalon.com : « Je travaille actuellement à la société GEGA électronique de Montceau-les-Mines, une société d’électronique qui compte pas mal de salariés. Je viens régulièrement chez KPMG pour la formation et surtout me tenir au niveau sur toutes les nouveautés qui doivent s’appliquer en cours d’année. Pour moi, c’est vraiment un besoin car je suis gérant de ma société, donc je m’occupe de la comptabilité, des payes etc. Il faut donc que je sois au top des infos pour gérer en au mieux et en toute légalité mon entreprise. Si je devais qualifier la formation KPMG, je dirais une formation expliquée très clairement et d’une façon très professionnelle. Ce type de formation dure toute la journée, nous avons quatre sessions et pour rien au monde j’en raterais une ! ».

« Pour information : KPMG Academy a été fondé il y a plus de 40 ans au sein de KPMG, leader de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit. L’expertise en matière de formation qui est développée au cours de ces années ainsi que les savoirs faire de nos professionnels sont aujourd’hui au service de tous, que l’on soit client ou non de KPMG, et quels que soient les secteurs d’activités ou la taille de l’entreprise. Nos ‘Cerkles’ : Cerkle Actualités comptables, financières et fiscales, Cerkle Actualité Sociale et pratique de la paie, Cerkle des Entrepreneurs (Très Petites Entreprises).

4 moments par an (une journée par trimestre) sont programmés pour renforcer son expertise et échanger entre pairs (créer un réseau) ; un thème technique et une revue d’actualité pour mieux anticiper les opportunités et maîtriser les risques, réduire les risques de l’entreprise, saisir les opportunités fiscales ou comptables et sécuriser son activité, contribuer à l’amélioration des résultats de l’entreprise, monter en compétences et renforcer mon employabilité, pouvoir évoluer professionnellement.

KPMG Academy est toujours plus à l’écoute de ses clients afin de continuer à évoluer : Mise en place d’une offre de formations dont les Cerkles en classe virtuelle (à distanciel), la digitalisation des supports, la digitalisation des évaluations permet d’encore mieux écouter les clients (remarques et suggestions) pour encore améliorer la qualité de ses prestations, En 2020, la politique de développement durable amène KPMG à digitaliser l’émargement des feuilles de présence, Mettre en place d’une plateforme permettant des échanges entre membres des CerKles KPMG et donnant accès à un ensemble de ressources KPMG : articles, études, interviews de nos experts français et internationaux ».

Inscriptions : Isabelle Navoizat, Conseiller formation KPMG Academy, Bourgogne Franche Comté.