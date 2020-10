AVIS DE DECES - Madame Simone AUBOEUF née VOLOT

MÂCON, CHALON-SUR-SAÔNE



Maurice Rigaudier,

son neveu ;

Patricia, Fabienne, Patrick, Chantal, Camille, Nathalie, Marie, ses petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone AUBOEUF

née VOLOT

survenu à l'âge de 100 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu vendredi 30 octobre 2020 à quinze heures en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Marcel

son neveu

André

et ses nièces

Jeannine, Nadette



et remercie la direction et le personnel de l'EHPAD de Roger Lagrange pour leur gentillesse et leur dévouement.