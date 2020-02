Stéphanie Moesen, praticienne titulaire en Ortho-Bionomy®

Installée sur la commune de Châtenoy-le-Royal, Stéphanie Moesen permet, grâce à cette méthode, de trouver un équilibre général du corps et de ses fonctions.

Beaucoup de personnes souffrent de tensions ostéo-musculaires affectant l’équilibre général du corps, ainsi que ses fonctions. L’Ortho-Bionomy®, crée par Arthur Lincoln Pauls, docteur en ostéopathie d’origine canadienne, permet au corps de raviver le lien et la confiance au regard des propres facultés de correction spontanée de chacun.

A travers un accompagnement proposé par des compressions en douceur, Stéphanie Moesen favorise la détente des zones tendues en respectant le rythme du corps. De formation Ergo Thérapeute, Stéphanie Moesen a suivi une formation para-médicale sur trois ans pour aborder cette méthode de l’Ortho-Bionomy®.

Une méthode qui touche tout le monde pouvant être en situation de déséquilibre, tensions et douleurs de la structure ostéo-musculaire. Mais aussi en cas de dysfonctionnement et de douleurs dans les viscères ou encore en cas de troubles du sommeil, de fatigue. Une méthode qui peut également libérer les tensions corporelles et les émotions liées à celles-ci ou pour les gens en position de handicap.

Une méthode qui est avant tout liée à une grande écoute de la personne pour lui permettre de mieux vivre son corps. Une véritable méthode d’approche éducative donnée afin de contribuer au développement harmonieux de la personne, dans une action préventive régulatrice et qui ne substitue pas à un suivi médical mais vient en complément éventuellement.

Pour consulter Stéphanie Moesen il suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 06 32 95 59 87.

JC Reynaud