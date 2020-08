Alice Capelli et Gisèle Perron exposent à Cuisery le week-end prochain

Samedi 1er et dimanche 2 aout 2020, les deux artistes peintres vont exposer leurs oeuvres à Saint Pierre de Cuisery.

Ces deux artistes peintres sont bien connues dans la sphère de l’Art pictural puisque l’on a pu les voir et les admirer lors de l’exposition « Ombres et Couleurs » en novembre 2019 à Châtenoy-le-Royal. Exposition qui devrait revivre à nouveau en novembre 2020, en accord avec la Municipalité châtenoyenne et sa nouvelle adjointe à la Culture, Isabelle Haubensack. Bien évidemment sous réserve des conditions sanitaires qui seront applicables ou non. L’organisation en profite pour demander aux artistes peintres et sculpteurs qui souhaitent exposer, de prendre attache rapidement afin de s’inscrire, toutefois !

Comme il est possible de revoir des expositions s’ouvrir actuellement, Gisèle Perron, pastelliste et Alice Capelli, peintre, vont donc profiter de cet instant de l’été pour présenter leurs oeuvres dans la Chapelle Saint Pierre de Cuisery (71).

Une exposition dont l’entrée est libre et qui se déroulera le samedi 1er aout 2020 de 14h à 18h et le dimanche 2 aout 2020 de 10h à 18h.

JC Reynaud

Photo de tête : « Chevaux en Camargue » d’Alice Capelli

Photo sous le texte : « Fruits d’Automne » de Gisèle Perron