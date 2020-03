Communication de la Mairie de Givry sur le plan de continuité d’activité des services publics.

La Mairie, est fermée jusqu'à nouvel ordre, mais assure quand même les services, dits « essentiels »

Du fait du report de l’installation du nouveau conseil municipal, Juliette Méténier-Dupont et l'ancienne équipe municipale gèrent toujours les affaires courantes, dont cette crise sanitaire.

Dans ce cadre, une permanence, internet et téléphonique, a été mise en place, selon les modalités suivantes :

mail : [email protected]

Surveillance et assistance des aînés de la résidence autonomie : 06.80.32.28.47

Sécurité : 06.70.61.77.44

Voirie - Gestion des risques : 06.45.79.28.72

État Civil – Urgence sociale : 06.30.99.67.84

Temps méridien de restauration scolaire des enfants du personnel soignant autorisé à déposer leurs enfants dans les écoles : 06.77.66.57.45

En dehors de ces cas, aucune demande ne pourra être prise en charge.

Par ailleurs, Muriel Boche, adjointe aux Solidarités, organise avec les membres du CCAS l’appel des personnes les plus anciennes. Après avoir appelé tous les givrotins de plus de 85 ans, pour lesquels aucun problème n'a été signalé, l'équipe va poursuivre son action en contactant les « plus jeunes »., soit les 84 ans, 83 ans, etc...

Quelques personnes seules ou familles ont aussi pu bénéficier d'une aide alimentaire et une livraison de plateau-repas a été organisée pour les pensionnaires de la Résidence des 7 Fontaines.

Enfin, une garde a été organisée au sein de « Café In » pour les enfants du personnel soignant et la salle de l’ancienne gare a été mise à disposition des médecins de la maison médicale, pour permettre un accueil sécurisé des patients susceptibles d’avoir contracté le Covid 19.