Immigration : une nouvelle instrumentalisation des migrants ! pour le PCF

Communiqué de presse

Edouard Philippe a fait de nouvelles annonces sur l’immigration. Le Premier ministre dit vouloir « reprendre le contrôle » sur les politiques migratoires. Il veut en fait « choisir » ses migrants et cela devient son obsession, en dépit de tout droit humain.

Ce nouveau plan de mesures extrêmement restrictives éloigne de nouveau notre pays du droit international et nie toujours la réalité du solde migratoire constant depuis plusieurs années, qui varie de 40 000 à 60 000 personnes en France. Le gouvernement ignore de la même manière la réalité des milliers de travailleurs sans-papiers.

Ce plan nie la nécessité d’augmenter les dispositifs d’accueil et d’hébergement pour permettre une vie digne à toutes celles et ceux qui se retrouvent à la rue.

Ce plan nie la politique de santé publique et piétine l’accès universel à la santé en réduisant l’accès à l’AME qui ne représente que 0,5 % des dépenses de santé dans notre pays.

Tout cela va à l’encontre des principes républicains de notre pays.

Le PCF refuse que notre pays et son gouvernement cèdent aux idées de l’extrême-droite et du fantasme de « l’appel d’air », refuse que notre pays et son gouvernement oublient le droit international et la Déclaration universelle des droits humains.

La démarche du gouvernement et du président Macron qui en surfant sur les idées de l’extrême-droite, attise les divisions est dangereuse et ne cache pas son absence de volonté à répondre à la demande populaire et légitime de justice sociale, fiscale, écologique et démocratique dans notre pays.