"Véran doit écouter la colère qui monte" pour l'Union Syndicale Départementale Santé et Action Sociale 71

Un nouvel appel à manifester en Saône et Loire est lancé pour ce mardi 30 juin. Rassemblement à 14h pour un départ du cortège à14H30 à Chalon sur Saône.

L’Union Syndicale Départementale CGT de la Santé et de l’Action Sociale de Saône et Loire se félicite du succès de toutes les actions dans le département le 16 juin pour défendre l’Hôpital public et toute notre protection sociale solidaire.

A Chalon, Macon, Montceau, Autun, Chauffailles et Bourbon-Lancy, vous avez été nombreux à venir exprimer votre ras le bol contre nos gouvernants qui ne tiennent pas leurs promesses. Les Hospitaliers, les salariés d’Ehpad publics et privés, les agents de l’action sociale publique comme privée ont manifesté leur colère dans le plus grand calme et la bonne humeur. Ils étaient accompagnés de la population qui est descendue des balcons.

Nul doute que vu le succès des actions en Saône et Loire, comme dans tout le pays, Olivier Véran devra sortir le carnet de chèques.

Le Ségur devra forcément se concrétiser avec des propositions fermes et chiffrées concernant les salaires, les embauches etc

L’USD CGT vous donne rendez-vous encore plus nombreux le mardi 30 juin.

Pour ne pas revenir à l’ANORMAL, Hospitaliers publics et privés, agents d’ehpad privés et publics, salariés du handicap et de la protection des enfants, pompiers, enseignants, caissières, aides à domicile … TOUS ENSEMBLE faisons du bruit le 30 juin.

Appel général à manifester dans tout le département le 30 juin