Les banques en profitent...Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com

Il me semblait important de parler de ce sujet.

Toute personne ou société (SCI)en difficulté financière à cause du confinement et qui doit rembourser un crédit immobilier peut faire une demande de report de prêt pour une période déterminée.

Le problème; la banque accorde ce report suivant le contrat et les conditions signés, ce qui signifie des frais des pénalités des intérêts supplémentaires….

Or nous sommes dans une période imposée, et donc dans l'obligation de prendre des décisions que nous n'avons pas souhaité et que nous n'aurions pas prises dans un temps normal, est il concevable que la banque profite de cet état de fait.

Doit elle participer, elle aussi aux efforts que chacun fait, (reporter des échéances ce n'est pas les annuler mais simplement rallonger la durée du prêt).



Merci pour votre écoute.

G.P.