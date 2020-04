Des tabliers jetables pour les infirmières libérales et les ambulanciers

Interaction très positive entre divers partenaires locaux pour la confection de surblouses et Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire laquelle lance un appel urgent pour avoir des draps d’examens chirurgicaux..

Vendredi dernier 3 avril 2020, Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire a été saisie par des infirmières libérales qui manquaient de surblouses de protection. Dès lors, elle s'est rapprochée de l'entreprise Nord Sud Caravaning (Saint-Léger-sur-Dheune), dirigée par Philippe Pirao, qui est déjà en pointe sur la production de visières de protection, et à qui elle a permis de trouver des imprimantes 3D. Une initiative à laquelle s’est associé bien volontier Daniel Leriche, maire de St Léger sur Dheune.

Il a donc été décidé de proposer la confection de tabliers jetables. La Clinique de Dracy-le-Fort a fourni la matière première à Marie Mercier et un prototype a été mis au point samedi matin.

Production et distribution ont été lancées dans la foulée. Mais il faudrait encore de la matière première, particulièrement des draps d’examen chirurgicaux qui permettent ainsi de confectionner rapidement et simplement un tablier protecteur jetable et imperméable. Sachant que DIm Autun a fourni 600m d’élastique servant ainsi de ceinture récupérable. Ce type de tablier, nouée dans le cou, est d’ailleurs porté,sur la photo, par l’infirmière libérale de Fontaines, laquelle a lancé l’alerte sur ce manque de produit de première nécessité, que ce soit pour les soignants, comme pour les ambulanciers, lesquels sont en permanence confrontés aux contacts de patients de tous âges et sujets à différentes pathologies.

La fabrication est assurée par le biais de l’association Coronavirus, crée a cet effet à l‘initiative de Cédric, responsable technique de la société Nord Sud Caravaning à St Léger sur Dheune. A ce jour ce sont 600 tabliers qui ont pu être distribués sur le département de Saône-et-Loire, avec des visières.

Un appel urgent de matière

Mais il faut continuer à fabriquer et un appel urgent est lancé pour obtenir du drap d’examen chirurgical très rapidement. Pour cela il est possible de contacter l’association par mail uniquement, soit à [email protected] ou à [email protected]

D'autre part, Nord Sud Caravaning a alerté Madame le Sénateur sur la pénurie de matière première pour les visières. L'entreprise a besoin de feuilles plastifiées en 180 ou 200 microns et de PLA en 1,75. Marie Mercier a sollicité l'entreprise Bourgogne Papèterie qui a remis ce lundi 6 avril 2020, 1000 feuilles plastifiées, permettant ainsi la continuité de la production de visières.

La citation de ce proverbe africain prend tout son sens : « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »

JC Reynaud