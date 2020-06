La sécheresse estivale se confirme en Saône-et-Loire - Renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau

Afin de faire le point sur la situation de la ressource en eau dans le département, le préfet de Saône-et-Loire a réuni ce mercredi 3 juin le second comité sécheresse de la saison.

Les épisodes pluvieux de la première quinzaine de mai ont été bénéfiques pour l’humidité des sols et la végétation, mais la situation s’est depuis largement détériorée. L’absence de précipitations et les fortes chaleurs ont conduit à une nouvelle dégradation des débits des cours d’eau et à une baisse du niveau des nappes.

C’est pourquoi le préfet a décidé de prendre un second arrêté sécheresse qui place :

en alerte les secteurs « Arroux - Morvan », « Bourbince » et « Loire » ;

les secteurs « Arroux - Morvan », « Bourbince » et « Loire » ; en alerte renforcée les secteurs « Arconce et Sornin » et « Grosne »;

les secteurs « Arconce et Sornin » et « Grosne »; en vigilance le reste du département.

Dans les bassins versants en alerte et en alerte renforcée :

les usages domestiques suivants sont notamment contraints :

le remplissage des piscines privées est interdit ;



le lavage des voitures hors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux est interdit ;



l’arrosage des espaces verts et des massifs fleuris est limité ou interdit selon le niveau de restriction ;

l’irrigation agricole est soumise à restrictions d’horaires ;

les activités industrielles doivent limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent respecter les dispositions spécifiques qui leur sont opposables en période de sécheresse.

Un renforcement voire une généralisation des mesures de restriction au cours des prochaines semaines est très probable, les prévisions météorologiques ne laissant pas entrevoir d’amélioration significative.

Une nouvelle réunion du comité sécheresse est programmée le 17 juin.

Le préfet rappelle que l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département. Chacun doit mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie, par exemple limiter les arrosages des pelouses, le lavage des véhicules, privilégier les douches aux bains, remplir sa piscine avant l’été ou renoncer à la remplir, réparer les fuites d’eau même minimes… Les activités économiques doivent quant à elle s’adapter afin de réduire leurs prélèvements, pour anticiper l’intensification des sécheresses que le changement climatique génère.

Le présent arrêté est consultable sur le site Internet des services de l’État de Saône-et-Loire http://www.saone-et-loire.gouv.fr/

L’ensemble des arrêtés de restriction d’eau au niveau national est mis à disposition sur le site internet PROPLUVIA http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr