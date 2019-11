Ambiance et lumière noire lors de la 1ere édition de l'Ultimate Frisbee Night Fluo

ce jeudi soir à la maison des sports de Chalon…

Ce jeudi soir à la Maison des Sports de Chalon avait lieu la première édition de l’Ultimate Frisbee Night Fluo. Cet événement étudiant est organisé par l’ASUB Chalon (Association Sportive de l’Université de Bourgogne) sous la houlette de Jérémy Sédoni aidé de son nouveau staff composé de Gerlin, Paul, Léo et Lucas du département GLT de l’IUT de Chalon. Plusieurs joueurs du club des Sharks de Chalon ont apporté leur expérience dans cette discipline. Pour cette première Nuit de l’Ultimate Frisbee étudiante à Chalon, c’était soirée fluo, lumière noire, maquillages fluorescents, ambiance dj et surtout bonne humeur lors de cette première. Les parties se jouaient en équipes mixtes de 5 contre 5 avec 2 remplaçants possibles. Plus de soixante étudiants venus de l’Université de Bourgogne de Dijon et de l’IUT de Chalon y participaient. Gilles Platret, maire de Chalon et Philippe Finas, adjoint au maire chargé des sports sont venus féliciter l’équipe de l’ASUB de Chalon pour l’organisation de cet évènement.

L’organisation remercie ses partenaires : la Ville de Chalon, le Grand Chalon, la région Bourgogne/Franche-Comté, l’Élan Chalon, l’OMS de Chalon et Bourgogne Repas.