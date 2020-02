NATIONALE 2 M, Poule B : VBCC 3 - VC MACONNAIS 0 : Il n'y a que la victoire qui compte!

ce dimanche après-midi au gymnase de la Verrerie…

Ce dimanche après-midi, au gymnase de la Verrerie, le Volley Ball Club Chalonnais recevait le Volley Club Mâconnais pour le compte du championnat de France de Nationale 2 masculine, poule B. En recevant la lanterne rouge, les chalonnais devaient se méfier de ce genre de rencontre piégeuse Les joueurs de la cité de Niepce ne sont pas tombés dans le piège et l’ont emporté sur le score de 3 sets à 0, mais dire que ce fut une promenade de santé, loin s'en faut, ce ne fut pas l’un de leurs meilleurs matchs. Les chalonnais ont eu du mal à digérer les fêtes de fin d’année, plutôt laxistes et peu en jambes, Ils se devaient de l’emporter et il ne faudra retenir que cela. Le VBCC reste invaincu à domicile. Score final 3 à 0 (25-22, 28-26, 25-23). Grâce à cette victoire, les chalonnais sont à égalité de points (11) avec le Volley Club de Hyères, mais comptent un match en moins.

Pierre Laurent (capitaine du VBCC) : « C’était un match de reprise. En l’emportant on laisse Mâcon loin derrière. C’était une rencontre sans vraiment de rythme. Un match piège, il fallait l’emporter face à cette jeune équipe, la victoire est là. Il n’y avait pas la manière, mais bon, seul le résultat compte… »

Le week-end prochain, le VBCC se rendra chez le leader, l’ASUL Lyon (8j. 6v – 2d)