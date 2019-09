Dernière ligne droite pour les 14 candidates au titre de Miss Bourgogne 2019

Miss Bourgogne sera connue le 22 septembre au soir. Un titre lui ouvrant une qualification pour participer au titre de Miss France 2020.

Elles seront 14 candidates venues des 4 départements de la Bourgogne pour concourir au titre de Miss BOURGOGNE 2019. Cette élection aura lieu dimanche 22 septembre à 15 heures, Salle de l’Éduen à Autun.

Quatre candidates pour la Côte d’Or : Bertille BLANCHET de Dijon, Laura BORTOT de Saulon la Chapelle, Naïs GROSMAIRE d’Ouges et Fanta KIDA de Dijon.

Une candidate pour la Nièvre : Laura DEVILLARD de Nevers.

Trois candidates pour l’Yonne : Ludivine FAVROT de Valravillon, Élisa-Marie LAMBOROT de Paron et Chloé MARCOS de Champigny sur Yonne.

Six pour la Saône et Loire : Caroline AILLARD de l’Abergement St Colombe, Estelle CHAUX de St Germain du Bois, Sophie DIRY de St Agnan, Chloé GALISSI de Charnay les Mâcon, Rose LEHMANN de Fleurville et Anaïs PENIN de Mâcon.

La première partie du gala sera réservée aux candidates avec quatre différents thèmes de Bienvenue à l’Opéra Garnier,

1er tableau ‘Le fantôme de l’Opéra’, 2ème tableau ‘le lac des cygnes’, 3ème tableau passage en ‘maillot de bain avec musique

de Carmen de Bizet et le dernier plateau un ‘Concerto en hommage à Karl’.

Toutes les chorégraphies et musiques sont de Jessica STROEHER.

A l’entracte photos et dédicaces avec Miss France Vaimalama CHAVÉS et Miss Bourgogne 2018 Coline TOURET.

La 2ème partie réservée aux Miss Vedettes pour un show féérique avec Vaimalama CHAVÉS Miss France 2019 , Ophély MÉZINO Miss Guadeloupe 1ère dauphine de Miss France, Aude DESTOUR Miss Limousin 4ème dauphine, Wynona GUÉRAINI Miss Provence 5ème dauphine, Annabelle VARANE Miss Nord pas de Calais finaliste top 12.

C’est le public présent dans la salle qui élira les 7 candidates arrivées en tête des votes. Ensuite un jury de 9 personnes se réunira à huit clos sous l’égide d’un huissier de justice afin d’élire Miss Bourgogne 2019 et ses Dauphines.

Celle qui sera élue Miss Bourgogne 2019, représentera notre belle région à l’élection Miss France 2020 à Marseille, le samedi 14 décembre sur TF1.

C’est la belle Coline TOURET Miss Bourgogne en titre qui remettra son titre à l’une d’entre elle.