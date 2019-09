Trois rendez-vous à Chalon sur Saône ce week-end du 15 août

Découvrez les 3 rendez-vous organisés par le service Animation du patrimoine de la ville de Chalon sur Saône en ce week-end du 15 août.

Vendredi 16 août - 20h30

Visite découverte entre chien et loup

Ces visites en compagnie d’un guide-conférencier sont idéales pour découvrir la cité tout en bénéficiant de l’atmosphère particulière de la tombée de la nuit

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

4, place du Port-Villiers

Tarif : 3,60€

Réservation conseillée au 03.85.93.15.98.



Samedi 17 août - de 15h à 17h

Visite "Chalon et la Saône"

Dans le cadre de Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône

Marches du Port-Villiers

Tarif unique : 15 €

Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme au 03.85.48.37.97

Cette nouvelle proposition, d’une durée de 2 heures, sera limitée à 10 personnes, accompagnées d’un guide-conférencier et du pilote du bateau.

Accessible après acquisition du billet auprès de l’Office du Tourisme. L’embarquement aura lieu entre 15 min et 5 min avant l’horaire indiqué. Tout retard à l’embarquement rendra le billet nul et non remboursable.



Dimanche 18 août - 17 heures

Visite de l'ancien hôpital et son rapport à la ville, hier, aujourd’hui et demain

Dans le cadre des Dimanches Découvertes

Visite extérieure des bâtiments hospitaliers

7, quai de l’hôpital

En partenariat avec l’association Abigaïl Mathieu

Tarif : 3,60€

Réservation conseillée au 03.85.93.15.98