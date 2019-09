Alcooliques Anonymes Chalon - Reprise des réunions des alcooliques anonymes

Les Alcooliques anonymes sont une association bénévole, internationale, d’hommes et de femmes, provenant de toutes les catégories sociales, qui se réunissent dans le but de devenir abstinents et de le rester. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d’entrée.

Les réunions ont reprises aux heures habituelles tous les lundis de 20 heures à 22 heures

La Maison des Associations

Espace Jean Zay (1er étage)

4 rue Jules Ferry

71100 Chalon sur Saône

N’hésitez pas à venir franchir la porte afin de parvenir à une abstinence heureuse

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner en toute discrétion au :

03 85 93 60 00 ou 09 69 39 40 20 ou aachalon2@gmail.com