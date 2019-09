Côté coulisses ou côté spectateurs, journée très très spéciale ce samedi à L’Arrosoir !

Dès 14h, visitez l’ancienne prison dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et assistez également à une répétition et enregistrement. A partir de 18h, L’Arrosoir vous convie à la présentation du trimestre qui sera suivie du concert Lézardâmes. Entrée libre, venez nombreux !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 21 septembre :

L’Arrosoir, situé dans l’ancienne prison de Chalon sur Saône, dévoile ses coulisses, celles d’un lieu de patrimoine occupé par le jazz et les musiques de traverse depuis presque 50 ans.

L’ancienne prison voûtée constituait la base du donjon médiéval à l’époque des ducs de Bourgogne, et fut utilisée dans les différentes formes que prît la prison du XVIème au XIXème siècle. Abandonné au milieu du XIXème siècle, la cave passe d’un lieu de privation de liberté à un lieu de création, de rencontres et de partage.

Pour découvrir ou redécouvrir l’activité de l’Arrosoir et son ambiance, les répétitions et l’enregistrement du duo Lézardâmes sont ouverts au public, les musiciens, régisseurs son et lumière et l’équipe bénévoles de l’Arrosoir présenteront les différentes facettes que constitue aujourd’hui une salle de concert professionnelle.

Entrée libre de 14h à 18h

Visite "guidée" à 14h30, 15h30 et 17h

Présentation du trimestre et concert :

Pour ouvrir ce nouveau trimestre, une présentation des concerts à venir suivie d’un concert du duo accordéon-saxophone Lézardâmes

Les compositions, plutôt mélancoliques de l’accordéon sont complétées et parfois secouées par les improvisations du sax soprano. Les morceaux sont de véritables histoires qui racontent et traversent diverses émotions et ambiances. Le répertoire vous emmène d’une valse à une course poursuite en cinq temps en passant par une berceuse pour poissons. Dans ce duo tout est possible, de la rêverie jusqu’à l’orage.

SALLE DE CONCERT L’ARROSOIR

11, Impasse de l’Ancienne Prison – 71100 – Chalon-sur-Saône

Visuel du programme du trimestre : Parvati et Clément Vallery

Texte : L'Arrosoir - Mise en ligne Info Chalon : SBR