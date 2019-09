Les premiers alternants en Bachelor 3 Responsable Opérationnel d’Activité ont fait leur rentrée à l’antenne de l’IFAG Bourgogne-Franche-Comté, installée sur le site du Pôle formation de l’UIMM Bourgogne 21-71, au 75 grande rue Saint-Cosme à Chalon/Saône.

Le Bachelor Responsable Opérationnel d’Activité (BAC +3) est une formation créée et reconnue depuis de nombreuses années ; à l’issue de laquelle la majorité des alternants décrochent un job.

Tous les étudiants de l’IFAG Bourgogne Franche Comté de la promo 2019 ont trouvé un emploi. La moitié d’entre eux a notamment été embauché par leur entreprise d’accueil.

L’objectif est de les former au mieux. Il ou elle peut encadrer une équipe. Son objectif est d’améliorer les performances de l’activité dont il ou elle a la responsabilité.

Pour y parvenir, l’apprentissage s’articule autour de deux projets tuteuré, le KCREA et le KINNOV. Pour le premier, les étudiants vont créer en équipe une entreprise et son business plan. Pour le second, ils devront proposer des solutions innovantes en réponse à une problématique fournie, via un cahier des charges précis, fourni par une société partenaire.

Cette formation regroupe 550 heures de formation dont 100 heures de travaux individuels/encadrés dans les domaines suivants : management, gestion, finance, marketing, droit des Affaires, Ressources Humaines... L’alternant signe un contrat de professionnalisation et percevra un salaire calculé en % du SMIC selon son âge et le niveau de diplôme préparé. Il alternera entre une semaine de cours et une semaine en immersion dans le monde du travail.

A la fin de leur formation, ces alternants auront tous les clés en main pour assurer la gestion et le développement d’une unité (gérer une agence et/ou une petite entreprise).

La première étape de leur cursus est un séminaire d’intégration « business game » qui leur permettra de se préparer au KCREA.

Nous leur souhaitons la bienvenue !