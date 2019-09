A Chalon, ça marche avec l'association "Toujours Femme"

c'était ce samedi après-midi au lac des prés Saint-Jean…

Lancée officiellement la veille, Octobre Rose a réellement débuté ce samedi après-midi avec la marche organisée par l'association "Toujours Femme". Cette marche avait lieu autour du lac des prés Saint-Jean. Elles étaient soixante-dix lors du premier départ. Après l'échauffement elles se sont élancées pour un peu plus de trois kilomètres. Au retour boissons, crêpes ou gaufres les attendaient. Une démonstration de Taï Chi avait lieu, effectuée par l'association Taï Chi Taoïste. L'association Toujours Femme proposait différents articles et Lydie Philippon, ses chapeaux. Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des solidarités, de la cohésion sociale et de la Politique de la ville, Gilles Platret, maire de Chalon et Pierre Carlot, délégué aux sports de la ville sont venus soutenir cette action.