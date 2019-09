Première réussie pour l'opération "Vide tes placards!"

ce dimanche dans la cour de l'école St Jean-des-Vignes à Chalon…

L’association « Les Petites Canailles » de Saint-Jean-des-Vignes organisait son premier « Vide tes placards ! » dans la cour de l’école du quartier. C’est une belle réussite pour l’association qui enregistrait une quarantaine d’exposants. Il faut dire que la gratuité était de mise que ce soit pour les exposants et les visiteurs. Beaucoup de jouets, de jeux, vêtements et plein d’autres choses… Belle initiative de la part des bénévoles de l’association qui s’investissent afin de récolter des fonds au profit des activités périscolaires. La buvette et la restauration ont fonctionné à plein régime.