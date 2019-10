Les agriculteurs de Saône et Loire en colère se mobilisent à Chalon sur Saône

Depuis ce mardi matin, ils arpentent le Chalonnais afin de dénoncer le comportement du gouvernement à leur égard.

C’est un « premier avertissement » que lancent les agriculteurs au gouvernement. Ce mardi 8 octobre, entre 11 h et 14 h, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA), majoritaires, appellent à bloquer les principaux axes routiers du pays. A Chalon sur Saône, mais aussi sur l'A6 ou encore la RCEA, ils sont à l'oeuvre depuis ce mardi matin afin de sensibiliser l'ensemble de la classe politique et les consommateurs à la situation nationale qui ne peut plus durer. Opération escargot, sensibilisation du grand public, interpellation des élus, cette journée de mardi se veut comme une journée noire en terme de mobilisation. Une mobilisation qui devait prendre de l'ampleur si rien n'est fait. En attendant, il est recommandé d'éviter le centre-ville de Chalon sur Saône.

L.G