Notre Juju ... en balade sur les bords de Saône ?

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Quand on a l'occasion d'immortaliser l'envers du décor, on ne s'en prive jamais sur info-chalon.com ! Julien Piffaut, photographe chalonnais qu'on ne présente plus sur la place chalonnaise, était aux manettes, à l'occasion d'un cliché pour le groupe Girardot qui réunissait ses collaborateurs sur les marches du Port Villiers. Du coup, notre Juju a été immortalisé... histoire de montrer à Josyane qu'il a bien bossé aujourd'hui !

L.G