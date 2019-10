A Chalon : Aquazen-Spa s'associe à Octobre Rose

du 14 au 31 octobre 2019...

Pour la 4e année consécutive, Aquazen-Spa et toute son équipe, s'associe à Octobre Rose. Entre le 14 et le 31 octobre 2019, Aquazen vous offre 15% de remise à partir d'une heure de soins acheté et se fera un plaisir de reverser 5% du montant des prestations aux associations concernées « Toujours Femme » et « CoraSaône ».

Aquazen-Spa, 19 rue Carnot à Chalon s/Saône (03.85.46.82.44)

Soyez nombreux à soutenir cette action, en participant à « La Chalonnaise », le dimanche 27 octobre prochain