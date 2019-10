Repas de fin de saison chez les golfeurs chalonnais

La saison 2019 est terminée pour les golfeurs chalonnais. Rendez-vous désormais en mars 2020 pour de nouvelles aventures sur le « 18 trous » de Saint-Nicolas.

Commencée à la mi-mars avec la Coupe Saint-Patrick BICBO, la saison officielle de l’AS Golf s’est véritablement achevée ce dimanche avec le repas de clôture servi au restaurant « La Roseraie ». Une trentaine de convives - une majorité de golfeurs mais aussi quelques invités - s’est donc retrouvée sur le coup de 13 heures, afin de déguster une succulente choucroute, proposée par Richard Rothblez, le maître des lieux.

Auparavant, pour se mettre en appétit, vingt-six joueurs ont disputé un scramble à 2 sur 9 trous avec départ en shotgun. Eric Morin, le manager du club, avait réservé quelques surprises aux participants. C’est ainsi qu’au trou n°2 les golfeurs devaient putter d’une seule main, au trou n°6 ils devaient inverser, ou encore au trou n°8 ils devaient putter avec un drive ou un bois. Comme vous pouvez l’imaginer, la compétition ne comptait pas pour l’index. Mais pour la petite histoire on retiendra la victoire en brut de Joseph Maglione et de Claude Fieux devant Philippe Landrot et Pierre Guyon. Troisièmes, Hervé Bonnefoy et Dominique Mangin se sont consolés en remportant le net.

Avant de proclamer les résultats, Eric Morin a annoncé que cette année le nombre de participations aux diverses compétitions étaient de 2 617.

Gabriel-Henri THEULOT