Chalon dans la rue révèle l’envers du décor

Que se cache-t-il derrière un festival ? Les Rencontres de l’Archipel lèvent le voile.

(Communiqué de l’Abattoir)

Sorties de résidence, spectacles, rencontres avec des artistes, projets en cours, ateliers, exposition, café – débat, retours sur le festival 2019… les Rencontres de l’Archipel partagent avec le public le projet artistique du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Chalon sur Saône. Un projet construit sur la durée, esquissant les grandes lignes du festival. Le site de l’Abattoir révèle les secrets des créations en cours. Derrière une porte, un plasticien à l’œuvre, derrière une autre des échanges avec des compagnies, un atelier participatif, la réalisation d’une fresque collective, une exposition, une discussion. Les publics flânent, se laissent surprendre, se croisent et se retrouvent lors des spectacles et de la soirée musicale.

Vous avez manqué Chicken Run et le Magnifique Bon à rien ? Retrouvez-le vendredi à 18h30. Le Bon, la Brute et le Truand avec 1 comédien, 10 planches et 20 caisses en bois, à mains nues et sans assistance.

Les Rencontres de novembre sont aussi l’occasion d’amorcer le sous-titre. Un sous-titre à lire entre les lignes, à expérimenter, penser, mettre en forme et en mots. Sur le site, des associations locales en livreront un aperçu à travers la mobilité active. Démonstration de rollers, de skate, expérimentation de vélos de toutes sortes des plus classiques aux plus incongrus, parades et courses mettront le public dans le ton. L’association des paralysées de France présentera ses vélos adaptés aux différents types de handicaps.

Nouveauté cette année : la convergence cycliste. Une balade à vélo festive, gratuite et ouverte à tous où des cortèges de cyclistes se réunissent pour arriver ensemble, à 16h, à l’Abattoir.

Pour se restaurer, l’immanquable Pasta di Matteo déambulera avec son took-took repas.

Alors venez à pieds, en vélo, en tandem, en rollers, en trottinette, en trapèze et retrouvons-nous aux Rencontres de l’Archipel.

(transmission J.P.B)