Tennis de table : Deux victoires, une défaite pour cette première journée de Championnats, phase 1.

Nouvelle saison pour l’ASL Tennis de Table qui a engagé trois équipes, deux en championnats départementaux 2 et 3 et une en Régional 3

Pour ce qui concerne les équipes engagées en Championnats départementaux, l’équipe jouant en D2B s’adjuge une belle victoire contre l’équipe de Montchanin 2.

Une victoire sur le score 15/03 face à une sympathique équipe emmenée par son président Laurent Meunier qui fut le seul à marquer les points.

Pour l’ASL, Bruno Ferrando engrange quatre victoires et le double associé à Emmanuel Lecat, trois victoires, Benoit Brégand (597pts), trois victoires avec une performance à (786pts) plus le double associé à Stéphane Thévenot et ses trois victoires également. Excellent début de championnat pour cette équipe.

Pour l’équipe engagée en D3B, hélas ce fut une défaite sur le score de 08/10 face à une équipe de Charnay 3 qui, bien que rendant 130pts aux Châtenoyens, ne s’en est pas laissé conté, et il a suffit d’une belle perdue par les locaux pour donner l’avantage aux visiteurs.

Mené 7 à 3 après les doubles Chatenoy recolle à 8/8 avant de s’incliner dans les deux dernières rencontres. Georges Tissier avec trois victoires et le double associé à Jacques Brulé, trois victoires, Alain Licandro, une victoire, Ernest Alves s’inclinant à quatre reprises.

Prochaine journée le 5 octobre, la D2 se rend au Creusot, la D3 est exempte

Belle victoire pour la Régionale 3

En recevant AS Domats 3, club de l’Yonne, Chatenoy-le-Royal ne savait pas trop qu’elle serait le niveau de l’équipe visiteuse. Dès l’établissement de la feuille de rencontre il est apparu que les visiteurs étaient supérieurs de 151pts, ce qui est loin d’être négligeable.

Dès l’entame des deux premières parties, le constat les Châtenoyens était clair : cela n’allait pas être facile. Mais c’était sans compter sur le jeune et excellent Théo Chambelland (1093 pts) qui, au terme d’un match de très haut niveau, en cinq sets, vint à bout du meilleur joueur adverse (1510 pts), alors que sur l’autre table Régis Ravel-Chapuis finit par s’incliner au terme de la 5ième manche, face au numéro 2 visiteur.

Menant 6/2 au moment des doubles, Chatenoy enfonce le clou en remportant ces deux derniers sets. Frédéric Gueugneaud marque le 9ième point et avec trois victoires et le double associé à Régis Ravel-Chapuis, une victoire, reste le leader de cette équipe. Avec deux victoires Daniel Cuche remporte le double associé à Théo Chambelland une victoire. Score final 09/05 pour l’ASL tennis de table de Châtenoy-le-Royal.

Prochaine journée le 06 octobre 2019 en déplacement à Vauzelles (58)

JC Reynaud