Deux blessés dans un accident de la circulation à Fontaines

Après les deux accidents nécessitant des désincarcérations ce mardi soir, un troisième accident s'est produit peu après 20h au niveau de la commune de Fontaines, sur la route de Farges. Trois véhicules sont en cause, dont un qui a terminé sa course dans le fossé. Dix sapeurs pompiers et 4 véhicules ont été mobilisés pour prendre en charge les deux blessés.