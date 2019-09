Randonnée le Rêve de Marie DREAM : dernière édition le 8 septembre à Givry

Il y a deux ans, Sylvie et Didier Garopin organisaient une randonnée en l’hommage de leur fille, Marie Garopin, décédée le 19 Août 2016 d’un cancer lymphoblastique à l’âge de 16 ans. Leur but ? Récolter des fonds pour que « les enfants ne soient plus les oubliés de la recherche ». Deux éditions plus tard, environ 80 000 euros ont été récoltés. Ils ont permis la mise en place de soins de sophrologie et deréflexologie en réanimation pédiatrique à Lyon ainsi que l’achat partagé d’un masque et d’unordinateur pour offrir des séances de réalité virtuelle aux adolescents hospitalisés. Un nouveaupartenariat a également été instauré avec le service pédiatrique de l’hôpital de Chalon-sur-Saône.Surtout, l’engagement de l’association Le Rêve de Marie DREAM permet chaque jour de faire avancer la recherche. Une ingénieure a été recrutée à temps plein durant 3 ans à Lyon afin d’étudier les cellulescancéreuses des enfants, domaine dans lequel les connaissances scientifiques sont insuffisantes et les progrès difficiles.

« La dernière randonnée mais le début d’autre chose »

Le 8 septembre, se tiendra la troisième et dernière randonnée Le Rêve de Marie DREAM sur les hauteurs de Givry. Il ne s’agit pas pour autant d’arrêter le combat. « Ce sera la dernière randonnée mais le début d’autre chose. Nous continuerons à aider les enfants hospitalisés d’une autre manière », assurent les Garopin, qui ne manquent pas de remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite, en participant à leurs manifestations.

La troisième édition, intitulée « Rêve-toi et marche », proposera de nouveaux parcours de 3, 6, 12 ou 20 kilomètres sur les chaumes à partir de 8h30. Et toujours « le délice du randonneur » pour finir cette belle journée.

La loi évolue, la sensibilisation prend forme

Grâce à la sensibilisation de plusieurs associations comme celle du Rêve de Marie DREAM, la sensibilisation touche de plus en plus de monde, y compris les députés. En novembre 2018, après une attente de plusieurs années pour les concernés, les députés ont adopté une proposition de loi visantà renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques. 5 millions d’euros supplémentaires seront ainsialloués à la recherche fondamentale, même si les associations demandaient une somme de 20 millionsd’euros, en adéquation avec les réels besoins.

Le 21 septembre, un groupe de travail établira un point sur les actions menées depuis le début del’année à l’Institut national du cancer, en présence de l’association Le Rêve de Marie Dream. Lors de cette réunion, une question sera posée : Pourquoi nos enfants tombent malade.

En attendant, rendez-vous le 8 septembre pour ne pas rater la dernière de la randonnée à Givry.