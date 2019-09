A l'Espace Multimédia de Gergy...

Comme chaque année, vous pouvez vous inscrire à des initiations collectives pour les grands débutants, à des ateliers thématiques réguliers pour les initiés, à des cours en individuel, à des ateliers tablettes pour les novices et les confirmés. Cette année, les animations en groupe seront essentiellement proposés les mardis matins et vendredis après-midis. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible : le planning commence dès le mois d'octobre !

L'espace multimédia propose également, une fois par mois, le lundi matin, des initiations pour les associations, un atelier dédié à la recherche d'emploi et une permanence gratuite pour être accompagné lors de démarches en ligne (téléchargement et impression de documents officiels, déclaration d'impôts, prise de rendez-vous à la sous-préfecture, demande de carte pour la déchetterie, changement d'adresse, demande d'extrait de naissance,...). Les dates de ces permanences sont les suivantes : le 23 septembre, le 21 octobre, le 25 novembre et le 16 décembre de 9h à 12h.

Vous pourrez encore assister ponctuellement à des soirées ou événements autour du multimédia comme la deuxième édition « Retrogaming à Gergy», une intervention « Enfance et Parentalité numérique », une animation, conjointe avec la bibliothèque de Gergy, sur la réalité augmentée...

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'animatrice Marie-Cécile PIOT au 3 A rue de la Velle à Gergy, par téléphone au 03.85.91.77.63 , par mail : planet.mary21@gmail.com, site web : http://www.ifac.asso.fr/Espace-Public-Numerique-Gergy, Nouveau : la page Facebook pour suivre notre actualité : https://fb.me/espacemultimediagergy