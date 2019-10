Qui de Christophe Castaner ou de Laurent Nuñez est aujourd’hui le véritable Ministre de l’Intérieur ? s'interroge le sénateur de Saône et Loire, Jérôme Durain.

Jeudi 10 octobre, la Commission des Lois du Sénat auditionnait Messieurs Castaner et Nuñez sur les événements tragiques qui se sont produits la semaine dernière à l’intérieur de la Préfecture de Police de Paris. Ces moments de contrôle parlementaire sont l’occasion de réfléchir aux moyens d’éviter qu’un tel drame ne se produise à nouveau.



Ce matin, j’ai souhaité interroger le Ministre Christophe Castaner et son secrétaire d’Etat Laurent Nuñez sur la possibilité qu’ils fournissent la fiche de poste de Mickael Harpon. Cela me semblait ne pas interférer avec l’enquête en cours et permettait de dépersonnaliser l’affaire.



Le Ministre Castaner a commencé par me répondre « Je crois qu’on doit pouvoir vous communiquer la fiche de poste de l’auteur » avant que son secrétaire d’Etat ne l’interrompe en indiquant « Elle est forcément classifiée ». La réponse du secrétaire d’Etat ne se discute pas et je me plie bien évidemment aux exigences de confidentialité propres au renseignement.



Je trouve par contre pour le moins inquiétant que le Ministre de l’Intérieur, supposé maîtriser ses dossiers, soit dépendant des validations et corrections de son secrétaire d’Etat pour répondre de manière précise et correcte à la représentation nationale. Dès lors, la question de la compétence de M. Castaner, déjà remise en question par le passé, se pose encore une fois avec encore plus de virulence. Si M. Nuñez apparaît aujourd’hui comme le véritable ministre, peut être serait il plus judicieux de mettre fin à la direction bicéphale imparfaite aujourd’hui en vigueur place Beauvau.





