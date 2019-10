POLEMIQUE CONSEIL REGIONAL - " On ne défend pas la laïcité par la haine" pour Alexandre Magny, Président de l'Union des Familles Laïques de Saône et Loire

L’UFAL 71 (Union des familles laïques) tient à manifester son indignation face au comportement haineux de Julien Odoul, conseiller régional et membre du bureau national du RN (Rassemblement national) qui s’en est violemment pris à une femme voilée lors de la session du Conseil régional de Bourgogne le vendredi 11 octobre. Cette dernière, originaire de Belfort, accompagnait la classe de son fils dans le cadre d’une sortie scolaire qui avait pour objectif de montrer le fonctionnement de la démocratie locale.

Si l’UFAL a toujours manifesté ses réserves quant à la possibilité pour une personne accompagnant les sorties scolaires de porter des signes ostentatoires (religieux ou politiques), force est de constater qu’aujourd’hui rien ne l’interdit et nous tenons à rappeler que le premier des principes républicains est le respect de la loi même si elle s’avère contraire à nos opinions.

En outre, il ne nous semble pas que nous combattrons le communautarisme et le repli identitaire par l’agression et l’humiliation des personnes croyantes, encore moins en présence d’enfants pour qui le spectacle donné par l’agitation délirante de cet élu du FN a sans doute constitué un traumatisme que les enseignants auront bien du mal à résorber.

Enfin, l’UFAL invite tous les défenseurs de la laïcité à refuser toute compromission avec les représentants de l’extrême-droite dont l’histoire montre à quel point leurs valeurs sont éloignées des principes fondateurs de notre république et des valeurs qui ont abouti à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905. L’extrême-droite veut dévoyer la laïcité en la tordant pour justifier sa politique de haine et de stigmatisation. Cela n’est pas notre conception et nous refusons que la liberté de conscience soit prise en étau par une tenaille identitaire (islamistes radicaux d’un côté et extrême-droite de l’autre).

Pour le bureau de l’UFAL 71

Le Président, Alexandre MAGNY