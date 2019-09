Badminton pour les jeunes, à toi de jouer !

Le Badminton Club de Saint-Marcel commence bien son année et grâce à une meilleure répartition sur les 2 créneaux jeunes, le club a encore de la place sur les 2 créneaux jeunes.

Alors, si tu veux jouer le lundi de 17h30 à 19h00 ou le samedi de 8h30 à 10h00, n'hésite pas à nous rejoindre vite ! Il reste 3 places le lundi, 8 places le samedi !

Premiers arrivés avec un dossier d'inscription complet, premiers servis !



Côté adultes, les effectifs sont à la hausse et nous avons encore de la place ! Le samedi à 8h30 permet aux courageux de se faire aussi plaisir avec en plus cette année, le café offert par le club à la clé !



A bientôt pour échanger des volants toujours dans un esprit convivial de bonne humeur et pour tous les niveaux !



Toutes les informations pour s'inscrire sont sur notre site : http://badmintonstmarcel71380.e-monsite.com/pages/inscriptions.html