Maison départementale de l’Habitat et du logement :  Marie-Christine Bignon élue présidente de l’association Habitat 71

Vendredi 11 octobre, lors de l’assemblée générale constitutive de la Maison départementale de l’habitat et du logement (MDHL) en présence d’André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, Marie-Christine Bignon, vice-présidente chargée du logement, de l’habitat et de la politique de la ville a été élue présidente de l’association Habitat 71.

Communiqué de presse

Près de 3 M€ sont consacrés chaque année à la politique du logement et de l’habitat en Saône-et-Loire pour l’équité territoriale, l’accompagnement à la rénovation, l’aide à la réhabilitation du bâti, pour lutter contre la précarité énergétique ou encore pour adapter les logements des personnes âgées et handicapées.

Engagé dans une démarche dynamique pour plus d’efficience et d’efficacité, le Département a choisi de placer le logement et l’habitat au cœur ses politiques sociales, d’aménagement et de développement territorial. C’est dans cet objectif qu’a été créée le 21 septembre 2017 la Maison départementale de l’habitat et du logement (MDHL), ouverte en décembre 2018 à Mâcon, un guichet unique pour regrouper tous les acteurs en lien avec cette thématique afin de simplifier les démarches administratives, juridiques, fiscales, sociales, techniques ou énergétiques. La MDHL permet ainsi aux locataires, propriétaires, artisans, particuliers ou professionnels, d’avoir en un seul lieu des conseils, informations, expertises, etc., et conforte ainsi le Département dans son rôle d’«ensemblier de l’action sociale » et dans son ambition de répondre au mieux aux besoins des Saône-et-Loiriens.

L’assemblée départementale de septembre 2019, sous la présidence d’André Accary, a voté le rapport 202 visant à donner une existence juridique à la MDHL et de structurer sa gouvernance* autour d’une représentation de chacun des partenaires au sein du Conseil d’administration de cette entité. Lors de l’assemblée générale de la MDHL du 11 octobre, Marie-Christine Bignon a été élue présidente de cette association désignée sous le sigle "Habitat 71".

*La gouvernance : le Département de Saône-et-Loire ; l’Agence départementale d’information sur le logement de Saône-et-Loire ; le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de Saône-et-Loire ; l’Action Logement Bourgogne Franche-Comté ; le Conseil départemental d’accès aux droits de Saône-et-Loire ; l’Union des Maires des communes rurales de Saône-et-Loire ; la Mutualité Française Saône-et-Loire ; l’Agence technique départementale de Saône-et-Loire ; l’Agence Urbanisme Sud Bourgogne.