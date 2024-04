Dimanche 14 avril, Odette Jacquet a fêté ses 100 ans en compagnie de ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants et amis.

A 100 ans, Odette Jacquet est toujours un rayon de soleil pour sa famille et ses amis.

Un jour de fête pas comme les autres, plein d'émotions qui restera longtemps dans les esprits avec l'anniverssaire d'Odette Jacquet âgée de 100 ans ce mois d'avril.

Dimanche 14 avril 2024, Odette Jacquet a fêté ses 100 ans en compagnie de ses enfants Gérard, Albert, Marie-Jo, Cathy, de ses 4 petits-enfants et de ses 9 arrières petits-enfants.

D'autres membres de la famille et amis étaient présents ce dimanche à la salle des fêtes de Mellecey pour l’entourer et la choyer de cadeaux. Pour cette journée de fête, malheureusement, il manquait son fils Bernard décédé en 2000 et son mari Raymond décédé en 2015.

Odette Jacquet est née le 9 avril 1924 en Bresse, elle s’est mariée avec Raymond le 1er février 1947 à Châtenoy le Royal où ils ont habité pendant 58 ans. C’est à la Ferme Blanche au Maupas comme exploitants agricoles qu’ils ont passé une grande partie de leur vie, avant de se retirer à Germolles où Odette réside toujours.

Une cinquantaine de personnes en ce jour de fête, la visite de David Menand 1er adjoint et Nadine Robert adjointe aux finances de la commune de Mellecey ont comblé de bonheur la jeune centenaire.

A 100 ans, Odette est toujours une personne pleine de gaieté, aimant tenir conversation sur sa jeunesse, ses souvenirs.

Odette, nous vous souhaitons un très bon anniversaire et plein de joie avec votre famille et vos amis.

C.Cléaux