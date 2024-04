OÙ et QUOI donner à Chalon et ses environs ? (2) Donner ses objets encombrants

Info-chalon.com a déjà publié une liste d’associations où déposer vos dons de petits objets exclusivement : lire article Liste 1.

Cette deuxième liste présente donc les associations qui reçoivent (notamment) des dons plus volumineux.

Ces structures s’inscrivent dans ce que l’on nomme aujourd’hui l’économie circulaire et solidaire : limiter la consommation, le gaspillage et la production des déchets. Une action sociale, environnementale (privilégier le local, sans livraison lointaine) et, pour certaines, charitable envers les plus démunis.

Tout, même les encombrants

La Bricothèque du Chalonnais : le prêt des outils

Cette association loi 1901 s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Plutôt qu’acheter un outil dont vous aurez une utilisation très ponctuelle, la Bricothèque propose le prêt d’environ 430 outils et appareils de bricolage et jardinage tels que des scies sauteuses, ponceuses à bande, échafaudage, perceuses et forets, fraises, shampouineuse, débroussailleuse, broyeur à végétaux, scarificateur, etc. L’adhésion est de 13 € annuel. Liste ici : bricotheque-liste-outils.pdf



Notons que La Bricothèque organise des Bricostages (séances d’information sur un thème donné) et est coorganisatrice des Café-Réparation.

Elle accepte les dons d’outils de bricolage ou jardinage (hors outils thermiques).

— Lieux : 14 rue du Général Duhesme à Chalon (même bâtiment que La Famille chalonnaise sur la rocade)

— Ouverture : les vendredis de 16 h à 19 h.

— Contact : 07 68 01 35 37. Mail : [email protected]

Emmaüs : Le « Comité d’amis d’Emmaüs »

Les comités d’Amis sont l’une des 3 branches du mouvement Emmaüs France : l’économie solidaire et insertion. L’association chalonnaise est composée de salariés et de bénévoles ; elle emploie des personnes éloignées de l’emploi par contrat d’insertion pour leur redonner le rythme du travail. Les dons sont revendus à prix bas dans leur magasin ouvert à tous.

— Quels dons ? Vêtements, chaussures, jouets, musique, livres, mobilier, électroménager… Une liste complète de ce qui est accepté – ou non – est disponible sur le nouveau site d’Emmaüs Chalon : https://www.emmauschalon.fr/donner/.

— Lieux du magasin et dépôts de dons : 10, avenue Salvador Allende à Chalon-sur-Saône

— Ouverture : du lundi au samedi. Dépôts de dons : de 8 h à 12 h – 14 h à 17 h. Boutique : 9 h à 11 h 45 - 14 h à 16 h 45.

— Contact : 03 85 41 29 29

La Ressourcerie : l’aide aux personnes en situation de handicap psychique

C’est une branche d’activité de l’association PEP 71, un établissement de service d’aide par le travail, composée de salariés. Ici, on emploie des personnes en situation de handicap psychique qui travaillent en milieu protégé, encadrées par les moniteurs d’atelier. La Ressourcerie est une transition pour retrouver le milieu ordinaire.

C’est un magasin d’ameublement et de décoration situé à Châtenoy-le-Royal. Récemment, un atelier d’aéro-gommage a été mis en place, qui permet aux travailleurs sociaux de nettoyer un meuble de ses vernis ou peinture d’origine et le repeindre éventuellement ensuite.

— Quels dons ? « Tout donner en l’état » : mobilier, appareils électroménagers en état de fonctionnement, et tout le reste (livres, déco, bibelots, appareils ménagers, jouets, matériel de puériculture, vêtements, etc.). Si l’objet n’est pas voué à être revendu, il sera acheminé vers le recyclage.

— Lieux : 18 rue de la Jonchère à Châtenoy-le-Royal (anciens locaux du Troc de l’Île), à côté de l’entrée des Archives de la ville de Chalon.

— Ouverture du magasin et dépôt des dons : du mardi au vendredi (10 h à 18 h) ; samedi : (9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30).

Envie 71 : le gros électroménager (écologie et solidarité)

Les actions de cette association nouvellement implantée à Chalon sont orientées vers la solidarité et l’inclusion sociale de personnes en difficulté par l’activité économique. Et bien sûr, l’environnement : « ENVIE 71 a pour ambition de réduire de 60 tonnes par an le volume des déchets d’équipements électriques et électroniques du Chalonnais en reconditionnant plus de 1 500 appareils par an. Notons également qu’une machine à laver réparée, c’est 45 kg de déchets évités ».

Les dons ont 3 destinations : reconditionnés et revendus à bas prix dans la boutique solidaire ouverte à tous ; démantelés afin de réemployer les pièces détachées et être toujours dans l’économie circulaire ; ou envoyés en filière de recyclage.

La majorité des appareils reconditionnés par Envie proviennent d’un circuit de collecte interne, issu des magasins de la grande distribution. Mais les particuliers peuvent aussi donner leurs appareils.

— Quels dons ? Gros électroménagers (cuisinière, plaque de cuisson, four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, lavante séchante, réfrigérateur, congélateur). Ces dons sont réparés si besoin et revendus à des prix très compétitifs.

— Lieux de dépôt et de revente : 15, rue Pierre Cot à Chalon-sur-Saône (à 500 m du magasin Leclerc nord)

— Ouverture : du lundi au samedi (10 h – 12 h et 13 h 15 – 18 h)

— Site : envie.71-erg-chalon-sur-saone

Info-chalon aura l’occasion de vous reparler de cette association installée depuis 2 mois à Chalon dans un prochain article.

Les Valoristes bourguignons : déchets de bâtiment

L’association dirigée par Geneviève Aymard emploie des personnes en grande précarité (séniors, parents isolés, réfugiés de droit commun) pour collecter, trier et recycler des déchets issus de chantiers qui jusqu’ici étaient voués à l’enfouissement.

Double objectif donc : aider ces personnes en difficulté à retrouver un chemin vers l’emploi et assurer la collecte et le recyclage des déchets (voir info-chalon.la-materiautheque-des-valoristes-bourguignons).

— Quels dons ? Les particuliers peuvent donner leurs surplus de matériaux de bâtiment (fils électriques, tuiles, placo, carrelage, évier, fenêtres, luminaires extérieurs…).

Garder à l’esprit que tout est revendu à prix bas : on évite les chutes inutilisables, les objets fissurés ou tâchés en profondeur qui, eux, sont voués à la déchetterie.

— Lieu : 45, rue Marie Ampère à Champforgeuil (zone des Blettrys)

— Ouverture : du lundi au jeudi (9 h à 17 h non-stop)

— Site : https://www.valoristesbourguignons.com/

N’hésitez pas à nous communiquer d’autres structures que vous connaissez (mail ci-dessous).

Par Nathalie DUNAND

[email protected]