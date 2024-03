La matériauthèque des Valoristes Bourguignons s'installe dans le paysage chalonnais

L'entreprise spécialisée dans la récupération des matériaux depuis ses origines, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Une forme de logique dans le concert de ses actions quotidiennes au profit de l'emploi de personnes souvent très éloignées du marché du travail et de la reprise d'un grand nombre de matières premières vouées à l'enfouissement ou à la destruction.

En lançant sa "matériauthèque", les Valoristes Bourguignons bouclent un joli parcours au profit du réemploi des matériaux. On ne compte plus la quantité de matières premières susceptibles d'être réemployées et c'est en ça que les Valoristes Bourguignons ont une vraie carte à jouer.

Une réponse au contexte inflationniste pour les bricoleurs.

A l'heure où le coût des matériaux explose dans le contexte inflationniste que nous connaissons depuis plusieurs mois, le recours aux Valoristes Bourguigons est une forme de réponse donnée au pouvoir d'achat des Chalonnais. Le site de Champforgeuil, situé rue André Marie Ampère à Champforgeuil, juste à côté du site ludique de 1,2,3 Jouons, regorge de matériaux en tout genre. Menuiseries, carrelages, faiences, électricité... tous les corps de métiers sont recensés avec des arrivages réguliers, et totalement inconnus d'un jour à l'autre jusqu'à même trouver une chaudière complète pour quelques dizaines d'euros. Tout prochainement, c'est un album en ligne qui sera proposé au public, permettant à chacun de savoir ce qui est proposé. Reste que le plus simple est de venir, de fouiller et de regarder ce qui pourrait vous convenir.

Côté Tarif ? Cela de - 50% à - 70% des tarifs les plus bas déjà pratiqués sur le marché, confie Geneviève Aymard, Directrice des Valoristes Bourguignons, qui insiste parallèlement sur le bien fondé de la démarche, qui va du recyclage des matériaux, à la décarbonation en passant par la création d'emplois. Une boucle vertueuse dans laquelle le consommateur va trouver son compte, tout en contribuant à cette démarche solidaire.

Un bureau d'accueil est en cours de finalisation et ouvrira officiellement d'ici quelques semaines mais déjà Mathilde et du personnel vous attendent sur place pour vous aiguiller dans vos recherches. Avis aux amateurs de bricolage et aux petits budgets... vous n'avez plus d'excuses pour mener à bien vos travaux !

Le site est ouvert du lundi au jeudi en journée continue de 9h à 17H - Pour toute information complémentaire ou recherche spécifique de matériaux - 0358934867 / 0636131862/0623885508

Laurent Guillaumé