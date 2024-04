Ancienne conseillère funéraire chez ROC ECLERC, Laura REBIMBA passe du noir à la couleur en devenant décoratrice et coordinatrice de travaux.

Laura a créé sa petite entreprise « Atelier Lau », spécialisée en décoration intérieure et extérieure, Home-Staging, réagencement et création de projets dans les secteurs de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et partout en France.



« Passionnée depuis petite par le dessin, j’ai toujours eu à cœur de dessiner mes intérieurs pour les visualiser avant achat. La décoration a toujours été pour moi une chose importante, et qui prend tout son sens dans le bien-être chez soi.



J’ai été au service de nombreuses familles pendant presque 10 ans, en les aidant à se sentir mieux lors du dernier voyage de leurs proches. Aujourd’hui, je veux pouvoir créer un tout autre voyage pour ces personnes, car tous les voyages commencent chez soi ». Laura REBIMBA



Atelier Lau est basée sur la commune de CHALON SUR SAONE, mais tous les rendez-vous s’effectuent au domicile du client ou sur le lieu des travaux.

Aussi bien avec les particuliers qu’avec les professionnels, Laura n’hésitera pas à rendre réel un projet que vous pensiez irréalisable !



Alors à vos idées… Prêts ?... Décorez !

[email protected]

www.atelierlau.fr