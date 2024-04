Une nouvelle aventure chocolatée arrive à La Thalie !

Marc, ancien animateur commerce, et Julie Piegay, ex-gérante d’une boutique à Chalon, sont ravis d’annoncer l’ouverture prochaine de leur chocolaterie de Neuville.

Située au cœur de la galerie commerciale La Thalie, cette nouvelle entreprise est le fruit d’une collaboration passionnée et d’une année de planification minutieuse.





« Le désir de travailler ensemble et de rester ancrés dans le monde du commerce a été le moteur de ce projet. Mais plus que tout, c’est l’amour du plaisir – le plaisir de se faire plaisir et le plaisir d’offrir – qui nous a inspirés à entreprendre cette aventure.



Notre chocolaterie de Neuville s’étendra sur une surface accueillante de 160 mètres carrés, où les amateurs de chocolat pourront découvrir une sélection exquise de chocolats fins, des produits régionaux authentiques, une variété d’épicerie fine, ainsi que des glaces et macarons artisanaux.



Nous offrirons également un espace de restauration convivial avec une terrasse extérieure et un salon intérieur où nos clients pourront savourer un délicieux chocolat chaud, un thé parfumé ou un café exquis. Et pour les après-midis gourmands, quoi de mieux qu’un goûter composé d’une glace artisanale ou italienne ?

Les travaux sont actuellement en cours, et nous visons une ouverture début juin. Nous partagerons très bientôt avec nos lecteurs d’info Chalon la date officielle d’ouverture et davantage de détails sur les délices que vous pourrez déguster chez nous.



En outre, nous envisageons de proposer des offres spéciales pour les comités d’entreprise et les écoles souhaitant financer des projets, ainsi que des solutions de cadeaux d’affaires sur mesure pour les entreprises.



Restez connectés ! Suivez l’aventure de Julie et Marc sur les réseaux sociaux via notre page professionnelle de Neuville Chalon sur Saône sur Facebook et Instagram.

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre univers de gourmandises et de partager avec vous notre passion pour le chocolat.» Marc et Julie Piegay