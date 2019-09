Tennis de table : 15 jeunes à l’école de l’ASL pour la rentrée 2019

Belle chambrée autour des cinq tables de tennis de table disponibles au centre Semard de l’ASL Tennis de table de Châtenoy-le-Royal, chère au président Jacques Brulé.

En effet une quinzaine de jeunes de 7 à 16 ans ( 3 filles et 12 garçons) participent et s’initient au tennis de table au sein du club, tous les mercredis après-midi, de 15h30 à 17h, sous la houlette de l’entraineur départemental Yoann Guillemin. Une belle satisfaction pour l’équipe dirigeante du club dont certains n’hésitent pas à apporter un soutien logistique et technique pour encadrer les jeunes. Conséquence également de la présence au Forum des associations.

Parmi cette « promotion 2019 » certains ont besoin de découvrir le maniement de la raquette, d’autres, plus aguerris, ont déjà été repéré pour participer à des compétitions puisque trois sont déjà inscrits en équipe 3 Départementale et sont déjà en championnat.

Les portes de l’Ecole de Tennis de table de l’ASL Châtenoy-le-Royal sont toujours ouvertes et ce jusqu’au 27 mai 2020, soit au total 27 séances de prévues ( hors vacances scolaires), pour une cotisation annuelle de 128€. Ce qui fait dire au président : « Pratiquer le tennis de table pour 3,04 € de l’heure, rare sont les sports qui offrent un si faible coût. » Sachant par ailleurs que le club prête le matériel pour démarrer, ensuite les parents peuvent équiper les jeunes, s’ils le souhaitent.

Pour contacter l’ASL Tennis de table de Châtenoy-le-Royal :

par mail à aslchatenoyleroyal@sfr.fr

ou par le site htpps://aslchatenoy.clubeo.com

JC Reynaud