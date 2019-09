Au Clos Moreau à Saint Martin sous Montaigu, les Italiens sont venus en force

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Après la case Rully au domaine Picamelot, c'est à Saint Martin sous Montaigu qu'une dizaine d'Italiens ont élu domicile le temps d'une semaine de vendange. Tous en provenance de la région de Bologne, étudiants en arts, histoire, anthropologie à l'Université de Bologne, ils ont fait le choix de la Côte Chalonnaise afin d'engranger quelques euros pour financer leurs études universitaires. A la question du pourquoi de leur présence en France, la réponse aura été unanime, celle de la rémunération et des conditions de travail à l'opposé de ce qu'ils pouvaient trouver en Italie. Un message clair adressé à celles et ceux qui disent ne pas trouver leurs comptes dans les vendanges locales. En attendant, ils ont d'ores et déjà annoncé leur intention de revenir l'année prochaine et l'accueil de Pascal et Françoise Massenot n'est sans doute pas étranger à leur bonne humeur.

Laurent Guillaumé