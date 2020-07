Bon anniversaire à Andrée BOUGUET, centenaire du quartier St Jean des Vignes à Chalon.

Mlle TOUILLET Andrée est née le 3 juin 1920 et c'est dans le quartier Saint Vincent à Chalon sur Saône qu'elle va grandir. Quelques mois avant le début de la seconde guerre mondiale, elle devient Mme Bouguet. Avec son mari, elle aura 6 enfants dont 4 filles. Son mari, Pierre, décédera en 1995. Elle connaîtra le sou, le franc, le nouveau franc et l'euro sans parler de Minstinguett, Maurice Chevalier, le Scating et le Tourbillon, lieux bien connus par les Chalonnais de l'époque.

Elle a vécu de bons moments mais aussi des tristes galères comme beaucoup de personnes de sa génération.

Mme BOUGUET est toujours restée à Chalon Sur Saône.

Elle est encore à ce jour, chez elle, aidée par ses enfants à tour de rôle.

Elle est désormais entourée de 9 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et une arrière arrière-petite-fille.

Malgré son 100e anniversaire, Andrée est en pleine forme malgré quelques douleurs aux jambes, "juste un peu comme elle aime à le rappeler".

Ce 3 juin 2020, une partie de sa famille (cause covid 19) ses enfants lui ont célébré son centenaire dans la plus pure tradition. Et déjà ses enfants ont d'ores et déjà prévu le 3 juin 2021 pour célébrer avec elle et toute la famille cette fois son 101e anniversaire.