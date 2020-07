Levée du plan blanc à l'hôpital de Chalon sur Saône

Le contrôle du respect des mesures barrières est maintenu à l’entrée principale du CH pour les patients et les visiteurs : port du masque chirurgical et friction à la solution hydro alcoolique

L’amplitude horaire d’accessibilité au public est modifiée :

- de 6h30 à 20h les jours ouvrables

- et de 13 heures à 20 heures les WE et jours fériés

N’oublions pas !

Le virus circule toujours, cette organisation est mise en place pour la sécurité de tous.