Le programme des animations de cet été 2020 à Chalon-sur-Saône en détails

Hier, en fin de matinée, le maire dévoilait les détails du programme des animations estivales pour les deux mois à venir (et même plus!) à Chalon-sur-Saône alors que les feux d'artifices du 14 juillet et ses festivités sont annulés. À découvrir sur Info Chalon.

Généralement plus dense et dévoilé beaucoup plus tôt, ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il a bien failli ne pas voir le jour.



De qui parle-t-on?



Tout simplement du programme des animations de l'été, totalement réinventé en raison de la pandémie.



Hier, mardi 30 juin, à 11 heures 45, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, en présentait les détails, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à bord d'un bateau de Chalon Balade sur Saône, affrété pour l'occasion.

Chalon en mode guinguette sur 2 périodes



Voici les détails du programme des animations estivales 2020:



Premier point et non des moindres, Chalon dans la Rue n'aura pas lieu, cette année, les rassemblements de plus de 5000 personnes étant interdits jusqu'en septembre.



Les festivités entourant la fête nationale, le 14 juillet, sont également annulées, donc ni bal ni feux d'artifices.



En revanche, c'est le retour des Guinguettes en juillet et en août, la municipalité propose 2 soirées festives et populaires autour d'un pique-nique sur le Quai des Messageries et le ponton du Port-Villiers avec animations musicales, ouvert à tous et gratuit*.



Un 1er pique-nique, le mardi 14 juillet, qui sert de lancement, avec comme thème bleu-blanc-rouge. Un 2ème pique-nique, le dimanche 30 août. Cette fois, le thème sera le blanc.



Pour cette 6ème édition de «Chalon en mode guinguette», la volonté de la Ville a été de reconduire l'événement sur 2 périodes, une première, du 14 au 26 juillet, et une deuxième, du 15 au 30 août, de 16 heures à minuit, avec concerts gratuits tous les soirs et restauration sur la place du Port-Villiers (3 chalets).



Quant aux musiciens, ils seront installés sur l'avancée sur la Saône. Sans oublier la mise en place, pendant la période des guinguettes, de taxis fluviaux, permettant de relier le Port-Villers à la Roseraie Saint-Nicolas.



Ceci pour maintenir le passage du public, limiter l'impact sonore pour les riverains, profiter des marches du Port-Villiers comme gradins et poursuivre la volonté de réappropriation de la Saône.



À noter que, pour prolonger cette ambiance conviviale et de détente, un mode «guinguettes légères» est proposé du 27 juillet au 14 août, de 16h à 21h, avec un seul un chalet de restauration de boissons (éventuellement restauration légère) et une ambiance musicale uniquement.



Le nouveau décret applicable au 11 juillet 2020, assouplit les contraintes sanitaires liées au COVID-19 et permet d’organiser cette manifestation sous réserve de respecter les gestes barrières. En complément, la municipalité propose de limiter la jauge à 750 personnes et prône l'instauration d'une brigade désinfection (tables, chaises, toilettes, etc). Enfin, les Polices Nationale et Municipale seront mobilisées pour assurer la bonne fermeture du site en fin de journée.

Les soirées du parc ou le Jardin vagabond



4 moments artistiques conviviaux et gratuits avec deux conteuses et autres artistes sont organisés au Jardin géobotanique du parc Georges Nouelle, les mardis 28 juillet et 18 août, de 18 heures à 20 heures.



Tout public : propositions familiales. Jauge à 80 personnes, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.



Il s'agit d'un projet mené par Anne Prost Cossio, comédienne conteuse, et Emmanuelle Lieby, conteuse.



Le public est accueilli à l'entrée du Jardin Géo Botanique par un comédien qui incarne «un maître de cérémonie». Ce personnage invite les personnes à entrer dans le jardin, présente poétiquement la proposition et invite le public à constituer 4 groupes (de 20 personnes maximum) et à se positionner dans le jardin.



Au préalable, 4 artistes de spectacle vivant auront investi 4 espaces différents du jardin. Concrètement, le public pourra assister à des formes variées : conte, lecture, poésie, concert, danse, arts visuels…



L'expérience est à la fois individuelle et collective : chaque groupe vivra sa propre expérience. Chaque soirée sera différente. Plus qu’une programmation précise, il s’agit d’un concept global : une balade artistique au jardin, où on invite les gens à être curieux et à venir découvrir, tout en douceur.

Les dimanches Découvertes du Cloître



Cet été, le service Animation du patrimoine propose les Dimanches découvertes** du Cloître de la cathédrale Saint-Vincent, les 5 et 19 juillet, les 2, 16 et 30 août, ainsi que le 13 septembre à 12 heures.



Aujourd’hui, le Cloître de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître canonial (de chanoines) conservé de Bourgogne et de Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. 3 ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIV e siècle et ont été voutées d’ogives au XV e siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIX e siècle. Dans l'esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXème siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisées par la sculptrice Laetitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus ou encore les 5 sens.



Le cloître reste par ailleurs ouvert du mardi au dimanche, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Les animations des rues piétonnes le samedi



Des animations proposées par la Ville tous les samedis après-midi des mois de juillet et août (de 14 heures à 18 heures) dans les rues piétonnes.



— Samedi 4 juillet : déambulation jongleur

— Samedi 11 juillet : déambulation de mascottes

— Samedi 18 juillet : déambulation de la Batucada Unido da Batida

— Samedi 25 juillet : déambulation d’un robot et d’un super-héros

— Samedi 1 er août : déambulation d’un jongleur de feu

— Samedi 8 août : déambulation de 2 échassier(e) s en costume

— Samedi 13 août : déambulation de danseuses

— Samedi 22 août : déambulation de 2 échassier(e) s en costume

— Samedi 29 août : déambulation de 2 échassier(e) s en costume.

Notons également que les services municipaux se mobilisent pour un retour à la normale de leurs activités et en particulier pour les animations loisirs de cet été. Dans des articles à venir, nous détaillerons la programmation de la nouvelle édition de Ciné sous les étoiles, laquelle aura lieu entre le 6 et le 27 août, ainsi que le festival «Garçon, la note !», une série de concerts gratuits entre le 15 juillet et le 28 août sur les terrasses des cafés et des restaurants de Chalon-sur-Saône et sa région.

Comme vous pouvez le constater, la crise sanitaire n'aura pas eu raison des animations de l’été à Chalon-sur-Saône.



* Dès 20 heures. Réservation obligatoire au 03.85.90.50.90;, groupes de 10 personnes maximum pour 250 personnes maximum.

** RDV : Place du Cloître, tarif : 3,60 euros. Réservation uniquement au 03.85.93.15.98.

La gratuité est accordée aux enfants et aux jeunes jusqu'à 18 ans, aux étudiants jusqu'à 28 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et aux titulaires de la carte d'invalidité.



