Venez en aide aux enfants avec la peluche Pompy, l'assistant des sapeurs-pompiers!

Hier, Stéphane Bouvier, pilote de rallye, est venu remettre des oursons en peluche Pompy au Centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-sur-Saône. Retour avec Info Chalon sur ce précieux assistant dans la prise en charge des enfants par les sapeurs-pompiers.

En France, chaque année, plus de 100 000 interventions des sapeurs-pompiers concernent des enfants.



Un enfant, victime directe ou non d’un accident, est souvent très fragilisé par la situation (douleurs, parents blessés ou absents, sirènes, uniformes). Pour le soigner, les sapeurs-pompiers doivent avant tout le rassurer.



Au fait, connaissez-vous Pompy?



C'est un nounours, vêtu d'un tee-shirt rouge et bleu de pompier, mais pas que...



De par sa forme et sa texture, cette idée de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est devenue un assistant trés apprécié de ces derniers lorsqu'ils sont exposés à des enfants en bas âge, en dédramatisant et rendant la moins traumatisante possible la prise en charge.



En effet, afin de les aider dans cette mission, rien de mieux qu'une peluche douce et affectueuse telle que Pompy, la mascotte des Sapeurs-Pompiers de France!



Présente dans le véhicule de secours et offerte à l'enfant, elle le réconfortera tout au long de sa prise en charge dans les VSAV* et les VSAB**.



Confinement oblige, la remise des peluches n'a pas pu avoir lieu ce printemps, et c'est hier, mercredi 22 juillet, à 17 heures que Stéphane Bouvier, pilote de rallye chevronné de la Team BS Aventure, a remis 3 cartons d'oursons en peluche Pompy aux sapeurs-pompiers du Centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-sur-Saône.



Le pilote de rallye chevronné, qui participait déjà à l'Opération Tamalou***, qui pris fin en 2013, nous explique que, depuis 2015, 100 entreprises sont devenues partenaires de l'Opération Pompy sur les 750 que Stéphane a démarché.



Cette année, c'est 1600 oursons en peluche Pompy qui seront distribuées en Bourgogne, pour un budget de 15 000 euros.



Les peluches seront confiées à l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire (UDSP71) qui les répartira dans les différents centres de secours du département, selon les besoins.



Un Pompy acheté permet d'offrir la même peluche à un enfant quand il est pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Étaient notamment présents lors de la remise des peluches, le commandant Thierry Vuillemin, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire (UDSP71) et chef du CIS de Chalon-sur-Saône, Jean-Marc Châtelet, vice-président de l'UDSP71, le lieutenant-infirmière Émilie Dureault, 2ème vice-présidente de l'UDSP71, le capitaine Céline Gentil, infirmière en chef du SDIS de Mâcon, le lieutenant Anthony Dufour, du CIS de Tournus et Aurélie André, assistante de l'UDSP71.

Où acheter Pompy?

La peluche Pompy est en vente sur la boutique officielle des Sapeurs-pompiers de France au prix de 19 euros TTC. Les frais de port sont offerts pour ton panier comprenant un Pompy.

1 acheté = 1 offert pour un enfant pris en charge par les pompiers de notre département!



Devenez partenaire

Vous êtes une entreprise? Devenez partenaire de l'opération!

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour associer votre entreprise et votre image à l'Opération Pompy.



Pour plus d’informations :



UDSP71

Centre d'incendie et de secours

4 Rue Raoul Ponchon

71100 Chalon-sur-Saône



Tél. 09.61.49.12.24

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Autre contact : [email protected]

Site Internet : www.pompiers71.com

Faites plaisir en offrant Pompy, une peluche douce et réconfortante, et, par ce geste, aidez les sapeurs-pompiers dans la prise en charge des enfants blessés!

* Véhicules de secours et d'assistance aux victimes.

** Véhicules de secours aux asphyxiés et blessés.

*** Digne héritier de la peluche Malou, lancée dans les années 1990, pour détourner la douleur des enfants hospitalisés, Tamalou était un petit ourson bleu, d'environ 25 cm de hauteur, très doux, avec pour but de détourner l'attention des enfants lorsqu'ils sont soignés par les médecins urgentistes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati