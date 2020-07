Espace PaMa présente Coup de Pouce dans les quartiers de Chalon-sur-Saône

Inciter les habitants des quartiers de Chalon-sur-Saône à utiliser le vélo au quotidien en leur faisant découvrir le programme national Coup de Pouce, telle est la mission que s'et fixée Judith de l'Espace PaMa. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 30 juillet de 9 heures à 11 heures, Judith Un de l'Espace PaMa (PArtage & Mobilités Actives) présentait Coup de pouce, un programme national encourageant la pratique du vélo par les Français, dans la perspective de la sortie du confinement, à côté de la Maison de quartier des Aubépins.



Plan de 60 millions d'euros financé par les Certificats d'Économies d'Énergie dans le cadre du Programme «Alvéole» jusqu'au 31 décembre 2020, Coup de pouce comprend 3 volets (réparation, remise en selle et stationnement temporaire).



Le volet Réparation comme nous l'explique Judith, présente l'après-midi, dès 15 heures 30, aux Près Saint-Jean, dans le cadre de Proxi-Murs, offre une prise en charge jusqu'à 50 euros pour la remise en état d'un vélo au sein du réseau des réparateurs référencés sur cette plateforme.



La représentante de l'Espace PaMa (PArtage & Mobilités Actives) poursuit sa présentation avec le volet Remise en selle, offre la prise en charge d'une séance d'un accompagnement à l'usage du vélo (prise en main, circulation en ville, itinéraire adapté, etc.) au sein du réseau des vélo-écoles référencées sur cette plateforme, à l'instar de la Vélo-école de Chalon-sur-Saône, Rue Raoul Ponchon.



Quant au volet Stationnement temporaire, il offre la prise en charge de 60% des coûts d'installation de places de stationnement temporaire vélo pour les collectivités, les pôles d'échanges multimodaux, les établissements d'enseignement, les bailleurs sociaux et les résidences étudiantes.



Pour Judith, c'était aussi l'occasion de présenter Vélo de Partage mais aussi de promouvoir le réemploi et la récupération de vélos, augmenter la «vélonomie» afin que chacun soit autonome dans l'entretien et la réparation de son vélo (diagnostic du vélo, sécurité et confort, lutte contre le vol, @bicycode) ou présenter l'Atelier Vélo.



L'Espace PaMa (PArtage & Mobilités Actives), dans le cadre de son animation encourageant la pratique du vélo au quotidien dans le quartier des Aubépins, apprenait à tous les bons réflexes à vélo aussi bien en circulation dense que dans la remise en selle, les règles de circulation, notamment les spécificités cyclistes du Code de la Route, les conseils de positionnement sur la voirie et les amènagements dans différentes situations.



Les plus jeunes n'étaiet pas en reste avec la présentation du savoir rouler, apprendre à partager la rue avec tous en Draisienne et la Rue de l'Avenir. Les enfant avaient également la possibilité de dessiner leur destination de rêve.



Comme vous le voyez, l'Espace PaMa travaille activement à son objectif d'atteindre 10% de cyclistes au quotidien en 2020.



Plus d'informations à l'adresse suivante:



Espace PaMa

8 Rue du Pont de Fer

71100 Chalon-sur-Saône



ou à la Vélo-École, Rue Raoul Ponchon, 71100 Chalon-sur-Saône.



Contact :



Tél. (portable) : 07.83.17.25.11

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Espace Pama



Présent également sur Instagram et SnapChat.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati